ورود ایران کد به صنعت نساجی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حائری درباره روند اجرای ایران کد در صنعت نساجی و تولید پوشاک کشور با بیان اینکه اجرای این پروژه از یکسال گذشته آغاز شده است، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدها محصولات خود را برای پیوستن به ایران کد معرفی کرده اند. وی اظهار داشت: از این طریق تاکنون بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی در عرصه پوشاک شناسه ملی کالا دریافت کرده اند و به ایران کد پیوسته اند.

حائری ادامه داد: به دلیل تنوع تولیدات و محصولاتی که از طریق تولیدکنندگان و فعالان عرصه نساجی و پوشاک کشور عرضه می شود، هم اکنون بسیاری از محصولات و تولیدات شرکتهای نساجی کشور به شبکه ایران کد متصل شده اند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در بخش صنعت نساجی و تولید پوشاک و ملزومات آن تاثیر مثبتی داشته است، گفت: با توجه به اجرای طرح میزان از جانب وزارت بازرگانی و فراهم کردن زمینه های واگذاری کارتهای 1.5 میلیون تومانی خرید به کارمندان دولت و در آینده نزدیک به همه قشرها، زمینه های خرید کالای ایرانی تقویت می شود.

این مقام مسئول در صنعت پوشاک و نساجی کشور افزود: طرح میزان این ویژگی را با خود به همراه دارد که دارندگان کارتهای 1.5 میلیون تومانی فقط قادر به خرید محصولاتی که شناسه کالا دارند و به ایران کد پیوسته اند دارند.

به گفته حائری، در شرایط فعلی تولیدکنندگانی از صنعت نساجی که احساس نیاز کرده اند به سمت این شبکه رفته اند و این کار در آینده نیزادامه خواهد یافت.

وی گفت: البته در مرحله اول پیوستن شرکت ها به طرح ملی شناسه کالا نیازی به ارتقای سطح کیفیت و استانداردهای مورد نیاز تولید نبود ولی این موضوع در مراحل بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار شد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح ایران کد، واردات محصولات نساجی و پوشاکی نیز باید مانند تولیدات داخلی کشور از حداقل استانداردها برخوردار باشند و بدون رعایت شرایط ایران کد امکان عرضه در بازار داخلی ایران را نخواهند داشت.