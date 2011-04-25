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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

آمادگی برای دیدار با عراق؛

زمان دیدار تیم فوتبال امید با اردن و اوکراین مشخص شد

زمان دیدار تیم فوتبال امید با اردن و اوکراین مشخص شد

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان از برگزاری دو تا سه دیدار تدارکاتی این تیم پیش از دیدار با امیدهای عراق در مسابقات مقدماتی المپیک خبر داد.

داود پرهیزکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: رایزنی‌های لازم از سوی کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی خارج از کشور برای تیم امید انجام شده و تاکنون برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های امید اوکراین و اردن در روزهای 14 و 18 خرداد در کی یف و امان قطعی شده است.

پرهیزکاری یادآور شد: همچنین مذاکراتی با فدراسیون فوتبال عمان برای برگزاری دیداری دوستانه بین تیم‌های امید دو کشور صورت گرفته که هنوز برگزاری این دیدار قطعی نشده ولی احتمال برگزاری آن بسیار زیاد است.

وی تصریح کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا در صورت امکان دو دیدار تدارکاتی تیم امید مقابل اوکراین و اردن با فاصله زمانی کوتاه برگزار شود تا بازیکنان امید ناگزیر نباشند دوبار مراحل خروج از کشور را طی کنند.

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله دوم و حذفی مسابقات مقدماتی المپیک لندن طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم امید عراق خواهد رفت. این دیدارها طی روزهای 29 خرداد و 2 تیر در عراق و ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1295242

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