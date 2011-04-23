به گزارش خبرنگار مهر، هدف از طراحی و پیاده سازی این نرم افزار، ایجاد سهولت و کاهش زمان مورد نیاز برای تولید نرم افزارهای محتوایی تحت موبایل بدون نیاز به نوشتن حتی یک خط کد برنامه نویسی عنوان شده است.

دریافت آموزش های چند رسانه ای و کتاب های مصور و صوتی تلفن همراه و همچنین ساخت کاتالوگ های تصویری با قابلیت جستجو و امکان ساخت خبرنامه ها و نشریات چند رسانه ای تحت موبایل به ویژه ساخت راهنماهای تحت موبایل همچون راهنمای گردشگری، کالاها و اماکن زیارتی به همراه انواع نقشه و نمای 360 درجه از مکان های مورد نظر، از جمله کاربردهای این سامانه است.

از ویژگی های این نرم افزار می توان به چند زبانه بودن، امکان جستجو، پشتیبانی از متن، عکس، صدا، فیلم، مکان نقشه، شماره تلفن، پایگاه اینترنتی و پیامک محتوایی به عنوان محتوا، نقشه ساز برای سیستم های GIS منوساز پیشرفته، بروزرسانی اینترنتی و قفل امنیتی اشاره کرد.

این نرم افزار که توسط دانش آموخته مهندسی نرم افزار دانشگاه رازی کرمانشاه طراحی شده و برگزیده دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی است از دو بخش ویندوز و موبایل تشکیل شده که نرم افزار تحت ویندوز، محتوا را در قالب صفحات و انواع محتوای چند رسانه ‌ای به صورت نرم افزار تلفن همراه عرضه می کند.