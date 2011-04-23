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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

هیئت نمایندگی سازمان بازرسی در پتروشیمی بندرامام مستقر شد

هیئت نمایندگی سازمان بازرسی در پتروشیمی بندرامام مستقر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: هیئت سازمان بازرسی استان خوزستان به منظور نظارت برحسن انجام امور در پتروشیمی بندر امام(ره) مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، در دیداری که معاون مدیر کل سازمان بازرسی استان خوزستان و هیئت همراه با مدیران ارشد شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام(ره) داشت، مدیر تولید این شرکت ضمن استقبال از حضور هیئت بازرسی استان خوزستان آمادگی شرکت خود را برای ارائه اطلاعات شفاف و کامل از عملکرد شرکت اعلام کرد.

معاون مدیر کل بازرسی استان خوزستان نیز در سخنانی اظهار داشت: در راستای اهداف و وظایف سازمان بازرسی و به منظور نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی و در راستای اجرای اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت نمایندگی سازمان بازرسی استان به مدت دو ماه در مجتمع پتروشیمی بندرامام مستقر خواهد شد.

علی فلاح در ادامه گفت: سازمان بازرسی با بهره‌گیری از تمام ظرفیتهای موجود، اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون را در اولویت و دستور کار قرار دارد.

در پایان این نشست مدیران ارشد شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام (ره)و هیئت بازرسی استان خوزستان به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مورد نظر در مبحث بازرسی پرداختند.
کد مطلب 1295260

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