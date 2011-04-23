هیئت نمایندگی سازمان بازرسی در پتروشیمی بندرامام مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، در دیداری که معاون مدیر کل سازمان بازرسی استان خوزستان و هیئت همراه با مدیران ارشد شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام(ره) داشت، مدیر تولید این شرکت ضمن استقبال از حضور هیئت بازرسی استان خوزستان آمادگی شرکت خود را برای ارائه اطلاعات شفاف و کامل از عملکرد شرکت اعلام کرد.

معاون مدیر کل بازرسی استان خوزستان نیز در سخنانی اظهار داشت: در راستای اهداف و وظایف سازمان بازرسی و به منظور نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی و در راستای اجرای اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت نمایندگی سازمان بازرسی استان به مدت دو ماه در مجتمع پتروشیمی بندرامام مستقر خواهد شد.



علی فلاح در ادامه گفت: سازمان بازرسی با بهره‌گیری از تمام ظرفیتهای موجود، اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون را در اولویت و دستور کار قرار دارد.



در پایان این نشست مدیران ارشد شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام (ره)و هیئت بازرسی استان خوزستان به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مورد نظر در مبحث بازرسی پرداختند.