نمایش آثار نگارگری، تذهیب و گل و مرغ در موسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نگارگری، تذهیب، گل و مرغ عسگر محمد مرادی به همراه 20 تن از شاگردانش، روز چهارشنبه 31 فروردین با حضور علی اصغر شعرباف، یداله کابلی، محمد سلحشور و جواد بختیاری در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار مربوط به سه رشته هنرهای سنتی از جمله نگارگری، تذهیب و گل و مرغ گرد آوری شده بود که توسط عسگر محمد مرادی و 20 تن از شاگردانش پدید آمده‌اند.

عسگر محمد مرادی که از شاگردان استاد آقا میری است و بیشتر به هنر تذهیب اشتغال دارد، انگیزه برپایی این نمایشگاه را به نوعی آشتی دادن دوباره هنرجویان این رشته برای خلق آثار نگارگری به شیوه کهن و سنتی دانست تا با ارائه آثار خود، این رشته را از مهجور ماندن در میان سایر هنرها دربیاورند.

وی درباره سبک آثار موجود در این نمایشگاه گفت: من از شاگردان استاد آقا میری هستم و همان طور که در هنرهای سنتی رسم است که هنر به صورت سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل شود، من نیز به تبعیت از استاد بزرگوارم که تکنیک کاری او نیز با هنر کهن نگارگری یکی است، به شکل سنتی به این رشته می‌پردازم. هر چند که همواره سعی می‌کنم با مدد جویی از روش ایشان حس و حال خودم را هم در کارهایم دخیل کنم و صرفا یک مقلد صرف نباشم. تکنیک ما در خلق آثار، با الهام از گذشته ولی در فضاهای کاملا جدید است.

موضوع آثار موجود در این نمایشگاه بیشتر الهام گرفته از کتب قدیمی عرفان و ادب فارسی از جمله کلیله و دمنه، روایت‌های نظامی، سعدی، شاهنامه فردوسی و اشعار مولانا است. البته بنا به گفته عسگر محمد مرادی، زمانی هم ممکن است حس درونی هنرمند در ایجاد نقش تاثیر بگذارد و بنابر حس لحظه‌ای و ناخودآگاه، طرحی را بر صفحه نقش کند.

مرادی درباره هنر تذهیب معتقد است: تذهیب بیشتر جزو هنرهای تزئینی است، سوای اینکه از المان‌های خطایی و اسلیمی هم در آن استفاده می‌شود اما همیشه ترکیب‌بندی رنگ‌ها در این هنر در قالبی خاص و با هدفی خاص صورت می‌گیرد اما در کل تذهیب شامل فرم‌هایی است که مدام تکرار می‌شوند و فضای زیبایی را خلق می‌کنند. هرچند که خیلی‌ها معتقد هستند در تذهیب زیاد نمی‌توان حس و حال را دخیل کرد و فضاهای عمیق به وجود آورد.

بختیاری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، آثار به نمایش درآمده را آثار قابل تامل و زیبایی عنوان کرد که با دیدن آنها روح فرد از تکاپوهای دنیای مادی فاصله می گیرد و نوازش پیدا می‌کند.

علاقمندان می‌توانند تا 22 اردیبهشت ماه همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 تا 19 برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125 مراجعه و یا برای اطلاعات بیشتر از وب سایت موسسه به آدرس http://saba.honar.ac.ir بازدید کنند.