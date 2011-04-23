دریافت سودهای هنگفت بانکی باعث نارضایتی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع این برنامه که برای اولین بار در تلویزیون به آن به شکل گسترده پرداخته می شد بانکداری اسلامی و نحوه تعامل بانکها و مشکلات پیش آمده برای مردم با توجه به عملکرد بانکها و دریافت سودهای هنگفت مورد بررسی قرار گرفت.

بنابر این گزارش، در این برنامه میهمانان حاضر عنوان داشتند که شیوه مورد استفاده بانکها شیوه اسلامی نیست و آنچه که مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است در این حوزه اجرا نمی شود.

همچنین در این برنامه که بطور زنده از شبکه 4 سیما پخش می شد یکی از نماینده های مجلس از مشکلات پیش آمده برای مردم بدلیل پرداخت نکردن معوقات و دریافت سودهای هنگفت و سرسام آور از سوی بانکها خبر داد.

گفته می شود قرار است در برنامه آتی "راز" مصداقها و نمونه های عینی از مشکلات ایجاد شده توسط بانکها از تلویزیون پخش شود.