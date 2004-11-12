سايپا ازفردا براي ديدار با پگاه گيلان آماده مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم سايپا كه درسه هفته اخيربا كسب سه تساوي پياپي مقابل تيمهاي برق شيراز، فجرسپاسي و پيكان به نتايج ضعيفي دست يافت وباعث شد صدرنشيني ليگ برتررا پس ازهشت هفته ازدست بدهد، ازفردا بارديگرتمرينات خود را آغازخواهد كرد.

سايپايي ها كه درهفته نهم درشهررشت ميهمان تيم پگاه گيلان خواهند بود، براي پايان دادن به ناكامي هاي خود دراين ديدار تنها بدنبال كسب سه امتيازدشواراين ديدار بيرون ازخانه خواهند بود.

ازهمين روكادرفني تيم سايپا قصد دارند تا با ايجاد تغييراتي درنحوه تمرينات وبرنامه هاي تاكتيكي تيم، شرايط بهتري را براي نتيجه گيري سايپا در ديدارهاي آينده وخارج شدن ازبحران نتيجه گيري اين تيم فراهم كنند.

مجتبي تقوي سرمربي جوان وموفق سايپا با ايجاد تغييرات تاكتيكي، بكارگيري نفرات جديد وبالابردن روحيه تيمي بازيكنان اين تيم قصد دارد تحت هر شرايطي ازشهررشت وديداربا پگاه گيلان با هرسه امتيازازميدان خارج شود تا بيش ازاين تيمش ازصدر جدول فاصله نگيرد.

ازهمين روتمرينات سايپا ازفردا بطورمنظم پيگيري خواهد شد تا اين تيم درفضاي تمريني تازه تري خود را براي ديداربا پگاه آماده كند.