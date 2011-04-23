به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌ کننده برنامه «سهم شما» با اشاره به قانون «راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در دی ماه 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، گفت: در این قانون بیش از 20 دستگاه اجرایی و فرهنگی کشور موظف به انجام دادن کارهایی شده‌اند که در برنامه«سهم شما» این فعالیت‌ها بررسی خواهد شد.



سید محمد رکنی افزود: سری اول این برنامه از 18 اردیبهشت امسال آغاز و در 23 برنامه پخش خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده در چند برنامة نخست با حضور یکی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوة تدوین و تصویب قانون راهکارهای گسترش عفاف و حجاب بررسی خواهد شد.



رکنی با بیان اینکه تاکنون با برخی دستگاه‌های موظف در این قانون مکاتبه شده است گفت: در مجموعه اول این برنامه، به تشریح فعالیت‌ها و عملکرد مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش پرداخته خواهد شد.



تهیه کننده برنامه «سهم شما» نظرخواهی از عموم مردم به ویژة شنوندگان رادیو معارف را یکی از ارکان مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: تجربة برنامه‌های مختلفی که تاکنون با این موضوع از شبکه معارف پخش شده است نشان می‌دهد، مردم به موضوع عفاف و حجاب بسیار علاقه‌مند و حساس هستند و امیدواریم این بار هم با طرح دیدگاه‌های خود ما را در ساخت این برنامه یاری کنند.



وی درباره نحوة همکاری مخاطبان با برنامه «سهم شما» گفت: عموم مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaaref.ir از متن قانون «گسترش عفاف و حجاب» و وظایفی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده اطلاع یابند و اگر دربارة عملکرد این دستگاه‌ها، دیدگاه، انتقاد و یا پیشنهادی دارند با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارند تا در برنامه به آن پاسخ داده شود.



رکنی در پایان از عموم شنوندگان شبکه معارف درخواست کرد، دیدگاه خود درباره سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که نام برده شد را با روابط عمومی رادیو با شماره 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 در میان بگذارند و یا به سامانه پیامکی 30000553 ارسال کنند و لازم است در ابتدای پیام کوتاه عدد 555 نوشته شود.

