افزایش سن امید به زندگی در ایران به 75 سال

سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین آمارها میانگین سن امید به زندگی 75 سال برآورد شده است این درحالی است که سن امید به زندگی در میان زنان دو تا سه سال بیش از مردان است.

وی با اشاره به اینکه سطح رفاه خانواده ها در امید به زندگی آنان تاثیر گذار است، افزود: پیشرفت علوم پزشکی در سلامت جسم، افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش آگاهی مردم، تغییر سبک زندگی و .. از جمله دلایل افزایش سن امید به زندگی در ایران است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه سن امید به زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر است، گفت: سن امید به زندگی در سوئد 85 سال و در ژاپن 82 سال است اما این میزان در کشورهای آفریقایی حدود 50 سال عنوان شده است.

موسوی با اشاره به اینکه زندگی سالم شاخص دیگری است که علاوه بر سن امید به زندگی در دنیا مطرح شده است، تاکید کرد: سن زندگی سالم تعداد سالهایی است که افراد بالای 60 سال بتوانند بدون مشکل زندگی کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه دوران سالمندی از 60 سال شروع می شود به همین دلیل برای افزایش سن امید به زندگی باید مدیریت و برنامه ریزی درستی برای زندگی این قشر از افراد جامعه در نظر گرفته شود بطوریکه یکی از مهمترین این امکانات فراهم کردن امکانات بهداشتی و معیشتی برای سالمندان است.