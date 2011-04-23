تورعکاسی "کویر تا خلیج فارس" از یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این تور هنری با حضور 12عکاس از استان های یزد، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با همراهی "حسن غفاری"، عکاس برجسته کشور آغاز شده است.

مسیر حرکت این عکاسان، یزد - کرمان - هرمزگان است و عکاسان در این مسیر از کویر و جاذبه های آن عکاسی خواهند کرد.

همچنین نمایشگاه منتخب این عکاسان 10 اردیبهشت ماه جاری به مناسیت روز خلیج فارس در هرمزگان برگزار می شود.

این تور عکاسی به مناسبت پنجم اردیبهشت ماه، سالروز واقعه طبس از محل سقوط هلی کوپترهای آمریکایی حرکت کرده اند و در طول مسیر از شهرهای طبس، یزد، کرمان همچنین جزایر قشم و سایر جزایر خلیج فارس عکاسی خواهند کرد.

این تور قرار است به صورت سالانه ادامه یابد و سایر شهرها و استانهای کشور را نیز پوشش دهد.