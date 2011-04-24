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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۳۱

روبات جای کارگر را می گیرند/

تصاویر روباتی که شما را بیکار می‌کند

تصاویر روباتی که شما را بیکار می‌کند

شرکتی سوئیسی به نام ABB روباتی شبه انسانی به نام فریدا را رونمایی کرده است که می تواند نمایانگر نسل جدید روباتهای کارخانه ای باشد و به زودی جایگزین کارگران کارخانه های محصولات الکترونیکی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدا که با هدف استفاده در خط تولید کارخانه ها طراحی و ساخته شده است می تواند از بازوهای شبه انسانی خود برای به دست گرفتن و تغییر دادن اجسام مختلف استفاده کند. این روبات اولین نوع از نسل جدیدی از روباتهای تولیدی است که سبک وزن تر بوده و نسبت به روباتهای قدیمی از ایمنی بالاتری برخوردار بوده و ارزان قیمت تر هستند.

فریدا می تواند به راحتی جایگزین کارگرهای انسانی شود. روباتهای معمولی صنعتی ابعادی بزرگ داشته، گران قیمت هستند و همسان کردن آنها با روند تولید کارخانه ای بسیار دشوار است. برنامه ریزی مجدد این روباتها نیز کاری بسیار دشوار است و نمی توانند به راحتی در کنار انسانها به فعالیت خود ادامه دهند.

در مقابل فریدا سبک وزن و یکپارچه بوده و یک نفر می تواند به راحتی آن را با استفاده از دستگیره ای که در بالای این روبات نصب شده است بلند کرده و حمل کند. همچنین برای هرچه ایمن تر کردن این روبات موتورهای فریدا از قدرت رانشی محدودی برخوردار هستند و لایه ای نرم و ایمن سرتاسر بدن آن را پوشانده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، شرکت ABB امیدوار است در آینده بتواند با استفاده از روباتهای فریدا در صنعت الکترونیک سیستمهای خودکارتر، مکانیزه تر و پر سرعت تر را جایگزین خطوط تولید انسانی سازد.

کد مطلب 1295313

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