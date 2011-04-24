به گزارش خبرگزاری مهر، فریدا که با هدف استفاده در خط تولید کارخانه ها طراحی و ساخته شده است می تواند از بازوهای شبه انسانی خود برای به دست گرفتن و تغییر دادن اجسام مختلف استفاده کند. این روبات اولین نوع از نسل جدیدی از روباتهای تولیدی است که سبک وزن تر بوده و نسبت به روباتهای قدیمی از ایمنی بالاتری برخوردار بوده و ارزان قیمت تر هستند.

فریدا می تواند به راحتی جایگزین کارگرهای انسانی شود. روباتهای معمولی صنعتی ابعادی بزرگ داشته، گران قیمت هستند و همسان کردن آنها با روند تولید کارخانه ای بسیار دشوار است. برنامه ریزی مجدد این روباتها نیز کاری بسیار دشوار است و نمی توانند به راحتی در کنار انسانها به فعالیت خود ادامه دهند.

در مقابل فریدا سبک وزن و یکپارچه بوده و یک نفر می تواند به راحتی آن را با استفاده از دستگیره ای که در بالای این روبات نصب شده است بلند کرده و حمل کند. همچنین برای هرچه ایمن تر کردن این روبات موتورهای فریدا از قدرت رانشی محدودی برخوردار هستند و لایه ای نرم و ایمن سرتاسر بدن آن را پوشانده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، شرکت ABB امیدوار است در آینده بتواند با استفاده از روباتهای فریدا در صنعت الکترونیک سیستمهای خودکارتر، مکانیزه تر و پر سرعت تر را جایگزین خطوط تولید انسانی سازد.