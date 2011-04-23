آمادگی مراکز علمی کاربردی برای پرداخت وام شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی، فرآیند ثبت و پرداخت وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 1389 به زودی آغاز می شود.

مراکز و موسسات آموزشی علمی کاربردی که تاکنون کد و شناسه کاربری جهت ورود به سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نکرده اند می توانند تقاضای خود را در شهرستانها به واحدهای استانی دانشگاه و در استان های تهران و البرز به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کنند.

سقف اعتبار وام شهریه واحدهای استانی از طریق مکاتبات اداری اعلام خواهد شد.