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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

آمادگی مراکز علمی کاربردی برای پرداخت وام شهریه

آمادگی مراکز علمی کاربردی برای پرداخت وام شهریه

مراکز و موسسات دانشگاه علمی کاربردی آماده ثبت و پرداخت وام شهریه در نیمسال دوم سال 90-1389 هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی، فرآیند ثبت و پرداخت وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 1389 به زودی آغاز می شود.
 
مراکز و موسسات آموزشی علمی کاربردی که تاکنون کد و شناسه کاربری جهت ورود به سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نکرده اند می توانند تقاضای خود را در شهرستانها به واحدهای استانی دانشگاه و در استان های تهران و البرز به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کنند.
 
سقف اعتبار وام شهریه واحدهای استانی از طریق مکاتبات اداری اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1295326

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