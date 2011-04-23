خوزستان در جلب مشارکتهای مردمی رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان با اشاره به عملکرد خیران خوزستانی در زمینه کتابخانه های عمومی، اظهار داشت: خیران خوزستانی از سال 85 تا 89 مشارکت فعالی را با نهاد کتابخانه های عمومی داشته اند که این کمکها شامل اهدای زمین، ساختمان و ... است.

عبدالرحیم فضیلت پور افزود: در زمینه واگذاری حق انتفاع ساختمان، خیران استان در سال گذشته 11 باب ساختمان با مساحت سه هزار و 553 مترمربع و زیربنای یک هزار و 955 مترمربع به ارزش 12 میلیارد ریال اهدا کردند. همچنین در سال 89 در مینه اهدای زمین جهت ساخت کتابخانه هفت قطعه زمین به مساحت 10 هزار و 804 متر مربع و به ارزش ریالی 13 میلیارد ریال از سوی نیکوکاران استان به نهاد کتابخانه های عمومی برای ساخت کتابخانه واگذار شد.



وی خاطرنشان کرد: خیران خوزستانی در بخشی دیگر 13 قلم تجهیزات مختلف به ارزش 22 میلیون ریال به کتابخانه های عمومی خوزستان اهدا کردند و اهدای 156هزار و 887 جلد کتاب در موضوعات مختلف اعم از ادبی، دینی، علمی، تاریخی به ارزش ریالی بالغ بر هشت میلیارد ریال از دیگر فعالیتهای خیران در عرصه کتابخانه های عمومی است.



وی، همچنین به واریز بیش از 450 میلیون ریال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستانها برای صرف هزینه های جاری کتابخانه ها اشاره کرد و افزود: این مبلغ از دیگر کمکهای خیران به کتابخانه های عمومی خوزستان است. خیران خوزستان از ابتدای سال 90 تاکنون دو باب ساختمان به مساحت یک هزار و 500 متر مربع و به ارزش ریالی بالغ بر چهار میلیارد ریال برای راه اندازی کتابخانه در شهرهای بهبهان و دزفول اهدا کردند.



فضیلت پور بیان کرد: سه پروژه بزرگ کتابخانه ای به عنوان کتابخانه مرکزی شهرستان های مسجدسلیمان، لالی و گتوند نیز به ترتیب با همکاری شرکت ملی نفت و گاز مسجدسلیمان و لالی و سپاه سد گتوند در حال احداث هستند که پس از احداث به مجموعه کتابخانه های عمومی خوزستان افزوده خواهند شد.