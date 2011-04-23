ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی 15 هزار مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمدرضا پیشرو ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت:از مصوبات این ستاد در کشور 85 درصد اجرایی شده و 15 درصد بقیه نیز در حال پیگیری برای نهایی شدن است.
وی با بیان اینکه این ستاد با مصوبه دولت از اوایل سال گذشته آغاز به کار کرده است، گفت: ایجاد این ستاد گام بزرگی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان های کشور است.
پیشرو نشست با دست اندرکاران و عوامل اجرایی را از نتایج مثبت تشکیل این ستاد دانست و گفت: در نشست های ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، مسئولان اجرایی و بانکی و مجریان طرح های تولیدی صنعتی رو در رو مسائل و مشکلات خود را مطرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند.
وی خاطرنشان کرد: در استان سمنان میزان درصد تحقق مصوبات این ستاد در نشست اول 65 درصد است و مشکلات بانکی ناظر بر اجرایی نشدن دیگر مصوبات بوده است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و روند اثر گذاری این قانون در واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: دولت با پیش بینی بسته های حمایتی تدابیر لازم را برای حمایت از این واحدها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اندیشیده است.
به گفته وی، با اجرای این قانون و متناسب با بسته های حمایتی پیش بینی شده، مشکلی وجود ندارد و مسایل مدیریت شده است.
وی با بیان اینکه برای تامین سوخت مورد نیاز این واحدها، تسهیلات با کارمزد پائین سه درصد در اختیار این واحدها قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: برای بهسازی، بازسازی تجهیزات و خطوط تولید به منظور بهینه سازی مصرف انرژی نیز حمایتهای لازم به عمل آمده است.
نظر شما