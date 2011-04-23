ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی 15 هزار مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمدرضا پیشرو ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت:از مصوبات این ستاد در کشور 85 درصد اجرایی شده و 15 درصد بقیه نیز در حال پیگیری برای نهایی شدن است .

وی با بیان اینکه این ستاد با مصوبه دولت از اوایل سال گذشته آغاز به کار کرده است، گفت: ایجاد این ستاد گام بزرگی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان های کشور است.

پیشرو نشست با دست اندرکاران و عوامل اجرایی را از نتایج مثبت تشکیل این ستاد دانست و گفت: در نشست های ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، مسئولان اجرایی و بانکی و مجریان طرح های تولیدی صنعتی رو در رو مسائل و مشکلات خود را مطرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند .

وی خاطرنشان کرد: در استان سمنان میزان درصد تحقق مصوبات این ستاد در نشست اول 65 درصد است و مشکلات بانکی ناظر بر اجرایی نشدن دیگر مصوبات بوده است .

مدیر عامل بانک صنعت و معدن در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و روند اثر گذاری این قانون در واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: دولت با پیش بینی بسته های حمایتی تدابیر لازم را برای حمایت از این واحدها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اندیشیده است .

به گفته وی، با اجرای این قانون و متناسب با بسته های حمایتی پیش بینی شده، مشکلی وجود ندارد و مسایل مدیریت شده است.