جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر توزیع مستند "ظهور نزدیک است" در جمع‌های دانشجویی و واکنش فضاهای دانشگاهی نسبت به این مستند گفت: توزیع این CD در برخی فضاهای دانشگاهی حرکتی سازماندهی شده از سوی مسئولان دانشگاه نبوده است اما اگر مشاهده کنیم که مسئول ذی ربط حوزه فرهنگی آموزش عالی در این زمینه ها سهل انگاری کرده است با او برخورد می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با اعتقادات دینی ما مشخص کردن مصداق درباره کسانی که در زمان ظهور نقش هایی را خواهند داشت سازگار نیست در مهدویت، اصل بحث این است که مصداق آوردن یک حرکت غیر دینی است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: در صورتی که احیانا این نوع تبلیغات در دانشگاهها صورت گرفته باشد یا صورت گیرد جلوی آن را می گیریم. ضمن اینکه خود جامعه دانشگاهی نیز پذیرای این نوع حرکتها نیست.

دارا اضافه کرد: آن قدر بافت دینی و دانشگاهی ما قوی است و دانشگاهیان کشورمان آن قدر به لحاظ اعتقادی و پایبندی به اصول در درجه بالایی قرار دارند که نیازی به تذکر ما مسئولین نیست بافت دانشگاهی مان آن قدر اصیل و قوی است که این نوع تبلیغات را نمی پذیرد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر فضای دانشگاهی آن قدر فضای پاکی است که وقتی لکه ای در آن می افتد نمایان می شود.