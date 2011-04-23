سقوط بالگرد ناتو در افغانستان / سفر وزیر خارجه پاکستان به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد: بالگرد نیروهای ناتو صبح امروز شنبه در ولایت کاپیسا حدود 65 کیلومتری شمال شهر کابل پس از اصابت به کوه سقوط کرد.

ایساف در این بیانیه به این موضوع که آیا نیروهای ائتلاف در نتیجه این حادثه مجروح شدند یا خیر، اشاره نکرده است.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگوی تلفنی با رسانه ها از مکانی نامشخص اعلام کرد افراد این گروه سبب سقوط بالگرد ناتو در ولایت کاپیسا شده و در نتیجه آن چند نفر از نیروهای خارجی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه هزاران نفر از مردم پاکستان تظاهراتی را در اسلام آباد در اعتراض به دخالت آمریکا در امور داخلی کشورشان و حملات موشکی به مناطق قبیله نشین برگزار کردند.

همچنین وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: "حنا ربانی خار" وزیر خارجه پاکستان در روزهای 24 و 25 آوریل (4 و 5 اردیبهشت ماه) برای گفتگو درباره اوضاع منطقه و روابط دوجانبه به عربستان سعودی سفر می کند.

حنا ربانی خار همچنین با همتای سعودی خود درباره اوضاع افغانستان و نقش دو کشور در مذاکرات آشتی با طالبان گفتگو می کند.

خبر دیگر اینکه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا هشدار داد: سال 2011 سالی بحرانی در افغانستان است و این احتمال وجود دارد که شاهد نقطه عطفی در نبرد علیه طالبان باشیم.