تعرفه گاز استان زنجان در اقلیم یک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها افزود: گاز مصرفی مردم و هزینه ای که پرداخت می شود قابل توجه است و با تمهیداتی که اتخاذ شد تعرفه گاز در زنجان از اقلیم دو به یک تغییر پیدا کرد.

وی با بیان اینکه مقرر شده است که دولت، گندم را با نرخ کیلویی 360 تومان به کارخانجات آرد واگذار کند، ادامه داد: افزایش احتمالی قیمت نان فقط در صورت ابلاغ، انجام می شود و به همین خاطر هیچ‌کس حق ندارد زودتر از ابلاغیه، افزایشی در قیمت نان اعمال کند.

رئوفی‌نژاد افزود: از زمان اجرای این قانون تا به امروز، شاهد عملکرد موفق دولت و مردم در همه بخش‌ها در راستای روان‌سازی اجرای این قانون بوده‌ایم. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، به‌طوری که در این رابطه، شاهد کمترین چالش در کشور و استان هستیم.

استاندار زنجان توزیع عادلانه ثروت را از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها دانست و افزود: هدف نهایی اجرای این طرح توزیع عادلانه ثروت در بین دهکهای جامعه است که در این راستا شاهد رضایت مردم و رسیدن خانواده های دهک پایین به دهکهای بالا هستیم و کاهش فاصله طبقاتی را در جامعه به عینه می بینیم .

رئوفی نژاد روند اجرای این طرح از آبان ماه سال 89 را و چگونگی برخورد با موانع در راستای روانسازی در سطوح مختلف را خوب عنوان کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی زیربط اقدمات جدی را با کمترین چالش و نارضایتی در استان و کشور را انجام دادند.

وی اظهار داشت: توزیع عادلانه ثروت بهترین شاخص به جهت بهترین شیوه و عملکرد در اجرای این قانون بود که این کار بسیار بزرگی بود که از تاکیدات رئیس جمهور بر این امر بسیار ملموس و مشهود است.

استاندار زنجان گفت: باید یارانه سوخت پرداخت شود و با وجود اینکه بیشترین سهمیه در کشور را استان زنجان به خود اختصاص داده باید وابستگی ها را کم کنیم و سهمیه سوخت را کاهش دهیم.

رئوفی نژاد تاکید کرد: باید در راستای توزیع سوخت در کشاورزی و صنایع و معادن و خدمات دستگاههای زیربط با هم همکاری داشته باشند و کمیته سوخت را تشکیل دهند و خدمات لازم را در این حوزه ها در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: باید آرد لازم به کارخانه آرد مینو داده شود که تحقق این امر مسائل مختلف جاده ای و کاهش هزینه را به دنبال دارد و باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.

رئوفی نژاد چاههای غیرمجاز را ابزار خوبی برای شورای حفاظت از منابع آب اعلام کرد و افزود: باید به طور جدی چاههای غیرمجاز توسط آب منطقه ای و جهاد کشاورزی با هم هماهنگی داشته و ساماندهی شود و چاه های بلا تکلیف، مسدود شوند.