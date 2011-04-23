یک سوم گلستانیها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری ظهر شنبه در نشست با نماینده مردم غرب استان در مجلس افزود: نقش تأمین اجتماعی در توسعه و عدالت اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به طرح هدفمند شدن یارانه ها گفت: هدایت هر چه بیشتر یارانه ها برای گسترش تأمین اجتماعی بمنظور تأمین آینده جامعه می تواند نقش بسزائی در رسیدن به اهداف عالی جامعه اسلامی داشته باشد.

امیری با یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی سازمانی در آمد و هزینه است عنوان کرد: پرداخت کامل و بموقع حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان بعنوان موتور محرکه این سازمان باعث افزایش خدمات مطلوب به قشر محروم و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی می شود.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان گلستان در خاتمه خواستار تعامل بیشتر تمام مسئولان در جهت گسترش تأمین اجتماعی و فرهنگ بیمه پردازی و بسط عدالت اجتماعی شد.

نماینده شهرستانهای کردکوی، بندرگز، ترکمن در مجلس بر لزوم گسترش صنایع بویژه صنایع بزرگ در استان تاکید کرد.

محمد جواد نظری مهر افزود: نگاه ما و مسئولان به بسیاری از مسائل و بویژه تأمین اجتماعی باید نگاهی فرهنگی و علمی باشد و در صورت علمی شدن می توان به اهداف اصلی نظام که همان عدالت اجتماعی است دست یافت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از عملکرد مناسب سازمان تأمین اجتماعی و نقش مثبت آن برای آینده جامعه اسلامی تمجید و گسترش تأمین اجتماعی و پایداری آن را باعث برچیده شدن فقر در جامعه دانست.

وی اعلام کرد: در بحث هدفمند شدن یارانه ها مجلس اسلامی نیز در کنار دولت خدمتگزار، به تأمین اجتماعی نگاه ویژه ای دارد.