مزرعه نعنای زنان سرپرست خانوار خرمدره در بین مزارع استان زنجان برتر شد

شهرام رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی دفتر زنان و خانواده بهزیستی از طریق آموزش زنان سرپرست خانوار و ایجاد اشتغال پایدار سعی در به استقلال رساندن این گروه دارد.



وی ادامه داد: ایجاد شغل و ایجاد توانمندی اقتصادی جهت زنان سرپرست خانوار می تواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همچنین بازتوانی این گروه از مددجویان تأثیر حائز اهمیتی داشته باشد.



وی با اشاره به گروه همیار زنان سرپرست خانوار خرمدره افزود: گروه همیار پرورش گیاهان دارویی شفابخش خرم در سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز نموده و در زمینه کشت نعنا از نوع اصلاح شده فعالیت می کند .



رئیس بهزیستی شهرستان خرمدره اظهار داشت : در ابتدای کار این گروه با موانع و مشکلات مالی مواجه بود که از طریق روابط بین بخشی و جذب کمک های لازم این مشکلات مرتفع گردیده است .



رجبی همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره را یکی از عوامل موفقیت این گروه برشمرد و خاطر نشان کرد : جهاد کشاورزی با برگزاری کلاسهای متعدد در خصوص کشت نعنای مرغوب و کمک ۱۵ میلیون ریالی به این گروه و نظارت بر نحوه کاشت، داشت و برداشت به صورت رایگان توانست سهم مهمی در موفقیت این گروه همیار داشته باشد .



رئیس بهزیستی شهرستان خرمدره از قرار گرفتن مزرعه این گروه همیار در ردیف مزارع برتر استان خبر داد و گفت : طبق نظر کارشناسان و بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی این مزرعه جزو مزارع برتر استان است

وی تصریح کرد: تولید انبوه عرق نعنا و اسانس نعنا به صورت هفته ای ۱۵۰۰ لیتر توسط گروه همیار پرورش گیاهان دارویی شفابخش خرم انجام می شود .

رجبی فعالیت این گروه همیار فرصتی است برای زنان سرپرست خانوار که بتوانند با تحقق فرصتهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جهت تغییر وضعیت زندگی خود تلاش نمایند .