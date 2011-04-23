۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

مزرعه نعنای زنان سرپرست خانوار خرمدره در بین مزارع استان زنجان برتر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی شهرستان خرمدره گفت: مزرعه زنان سرپرست خانوار بهزیستی خرمدره با کشت نعنا و تولید بیش از ۱۵۰۰ لیتر عرق نعنا در هفته، جزو مزارع نمونه استان زنجان شد.

شهرام رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی دفتر زنان و خانواده بهزیستی از طریق آموزش زنان سرپرست خانوار و ایجاد اشتغال پایدار سعی در به استقلال رساندن این گروه دارد.

وی ادامه داد: ایجاد شغل و ایجاد توانمندی اقتصادی جهت زنان سرپرست خانوار می تواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همچنین بازتوانی این گروه از مددجویان تأثیر حائز اهمیتی داشته باشد.

وی با اشاره به گروه همیار زنان سرپرست خانوار خرمدره  افزود: گروه همیار پرورش گیاهان دارویی شفابخش خرم در سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز نموده و در زمینه کشت نعنا از نوع اصلاح شده فعالیت می کند .

رئیس بهزیستی شهرستان خرمدره اظهار داشت : در ابتدای کار این گروه با موانع و مشکلات مالی مواجه بود که از طریق روابط بین بخشی و جذب کمک های لازم این مشکلات مرتفع گردیده است .

رجبی همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره را یکی از عوامل موفقیت این گروه برشمرد و خاطر نشان کرد : جهاد کشاورزی با برگزاری کلاسهای متعدد در خصوص کشت نعنای مرغوب و کمک ۱۵ میلیون ریالی به این گروه و نظارت بر نحوه کاشت، داشت و برداشت به صورت رایگان توانست سهم مهمی در موفقیت این گروه همیار داشته باشد .

رئیس بهزیستی شهرستان خرمدره از قرار گرفتن مزرعه این گروه همیار در ردیف مزارع برتر استان خبر داد و گفت : طبق نظر کارشناسان و بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی این مزرعه جزو مزارع برتر استان است
 
وی تصریح کرد: تولید انبوه عرق نعنا و اسانس نعنا به صورت هفته ای ۱۵۰۰ لیتر توسط گروه همیار پرورش گیاهان دارویی شفابخش خرم انجام می شود .
 
رجبی فعالیت این گروه همیار فرصتی است برای زنان سرپرست خانوار که بتوانند با تحقق فرصتهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جهت تغییر وضعیت زندگی خود تلاش نمایند .
کد مطلب 1295387

