رئیس سازمان پدافند غیرعامل از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل امروز شنبه با حضور در خبرگزاری مهر در گفتگو با مدیران و مسئولان این خبرگزاری با روند تهیه و انتشار خبر در خبرگزاری مهر آشنا شد .

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین در گفتگو با خبرنگاران مهر ، به سئوالات آنان در خصوص دستاوردهای سازمان پدافند غیرعامل، میزان بودجه این سازمان، چگونگی تشکیل قرارگاه سایبری، عملکرد سازمان در حوزه ایمن کردن تاسیسات هسته ای، چگونگی مقابله با بدافزار استاکس نت و ... پاسخ گفت.

مشروح گفتگوی مهر با دکتر جلالی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می شود .



