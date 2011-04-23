یک قاچاقچی موادمخدر در کرمانشاه به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، "ع.گلمحمدی" که در پرونده خود ترانزیت 170 کیلوگرم تریاک، 63 کیلوگرم هروئین و 87 کیلوگرم حشیش را داشت به موجب حکم دادگاه انقلاب و تایید دادستانی کل کشور از افساد بیشتر جامعه و جوانان بازماند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در این باره با هشدار به خانوادهها گفت: شما باید با دقت و فراست هر چه بیشتر مراقب فرزندان خود که سرمایههای اصلی شما و جامعه هستند باشید که مبادا در دام فریبکاری و سود جویی عدهای که تنها نفع شخصی را به هر قیمتی دنبال میکنند گرفتار شوند.
مجتبی ملکی تاکید کرد: از طرفی دستگاه قضایی نیز به شما اطمینان خاطر می دهد با این اخلالگران اجتماعی قاطعترین برخوردهای خود را اعمال کند و سلامت فرزندان شما را با هیچکس و هیچ چیزی معامله نکند.
ملکی افزود: این مهم تلازم خانواده ها و دستگاه حاکمه را می طلبد و به قطع و یقین کوتاهی از هر طرف سر زند تنها به نفع سود جویان و زیاده طلبانی است که می خواهند آب را گل آلود کنند و ماهی مراد خود را بگیرند اما هوشیاری جامعه و اعمال قانون و اشد مجازات برای تباه اندیشان می تواند این سود جویان را در همان آبی که می خواهند گل آلود کنند غرق کند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان کرد: نمیتوان امنیت را انتظار داشت و برای آن امنیت هیچ تعاون و تعاضدی نداشت. امنیت نیازمند تعاون و تعاضد اجتماعی است.
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