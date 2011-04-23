استان زنجان در خدمات دهی به مسافران رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استفاده درست و عملکرد دستگاه های زیربط در راستای خدمات دهی به مردم در ایام تعطیلات نوروزی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: خدمات دهی به مردم در بخشهای اسکان، پذیرایی ، راهنمایی، امنیت، بهداشت ، بازرسی و ... بحث گسترده ای است و مهم ترین شاخص است.

وی ادامه : امسال شاهد افزایش 30 درصدی در جذب مسافر بودیم و کاهش تلفات انسانی از مهمترین این شاخصهاست.

رئوفی نژاد از خدمات نیروی انتظامی، دستگاه قضایی ،صدا و سیما و ... در امر خدمات دهی به مردم تشکر کرد و گفت: امنیت در برون و درون شهر و ایجاد فضای امن و احساس امنیت وظیفه دستگاه های زیربط است و باید بیشتر از این در سالها و برنامه های بعدی همت داشته باشند .

استاندار زنجان تاکید کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه ها رقابت بین دستگاه ها را ایجاد می کند و این انگیزه را می دهد که در دفعات و برنامه های بعد جدیت بیشتری داشته باشند.

رئوفی نژاد اطلاع رسانی خبرگزاری ها و صدا و سیما در خصوص پوشش برنامه ها و انعکاس خبر ها به روز برای مسافرین را بسیار خوب بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه حداکثر تا پایان خردادماه در استان زنجان مسافر وجود دارد، گفت : زنجان در مسیر زود گذر و دروازه 12 استان قرار دارد و باید تمهیدات و امکانات رفاهی ، بهداشتی ، کمپینگها در قالب ستاد در دستور کار قرار گیرد و راهکارها و برنامه های کارشناسی شده در پیشبرد اهداف ستاد در نظر گرفته شود.

در پایان این جلسه از دست اندرکاران و دستگاه های فعال در ستاد تسهیلات نوروزی تجلیل شد.