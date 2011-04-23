۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

رئوفی نژاد:

استان زنجان در خدمات دهی به مسافران رتبه برتر را کسب کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: به تعداد 31 استان 31 شاخص هدفگذاری شد که استان زنجان در خدمات دهی به مسافران رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استفاده درست و عملکرد دستگاه های زیربط در راستای خدمات دهی به مردم در ایام تعطیلات نوروزی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود:  خدمات دهی به مردم  در بخشهای اسکان، پذیرایی ، راهنمایی، امنیت، بهداشت ، بازرسی و ... بحث گسترده ای است و مهم ترین شاخص است.

وی ادامه : امسال شاهد افزایش 30 درصدی در جذب مسافر بودیم و کاهش تلفات انسانی از مهمترین این شاخصهاست.

رئوفی نژاد از خدمات نیروی انتظامی، دستگاه قضایی ،صدا و سیما و ... در امر خدمات دهی به مردم تشکر کرد و گفت: امنیت در برون و درون شهر و ایجاد فضای امن و احساس امنیت وظیفه دستگاه های زیربط است و باید بیشتر از این در سالها و برنامه های بعدی همت داشته باشند .

استاندار زنجان تاکید کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه ها رقابت بین دستگاه ها را ایجاد می کند و این انگیزه را می دهد که در دفعات و برنامه های بعد جدیت بیشتری داشته باشند.

رئوفی نژاد اطلاع رسانی خبرگزاری ها و صدا و سیما در خصوص پوشش برنامه ها و انعکاس خبر ها به روز برای مسافرین را بسیار خوب بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه حداکثر تا پایان خردادماه در استان زنجان مسافر وجود دارد، گفت : زنجان در مسیر زود گذر و دروازه 12 استان قرار دارد و باید تمهیدات و امکانات رفاهی ، بهداشتی ، کمپینگها در قالب ستاد در دستور کار قرار گیرد و راهکارها و برنامه های کارشناسی شده در پیشبرد اهداف ستاد در نظر گرفته شود.

در پایان این جلسه از دست اندرکاران و دستگاه های فعال در ستاد تسهیلات نوروزی تجلیل شد.

کد مطلب 1295410

