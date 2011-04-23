سفرهای استانی موانع ارتباط دولت و ملت را شکست

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آغاز دور چهارم سفرهای استانی دولت احمدی نژاد در آینده نزدیک تصریح کرد: هئیت دولت با سفرهای استانی توانست نیازهای مردم در مناطق محروم را برآورده کند و مسئولان اجرایی در ارتباط تنگاتنگ با مردم به خوبی به رفع دغدغه ها و مشکلات آنها پرداخته اند، ضمن آنکه این سفرها موجب کاهش فاصله بین ملت و دولت نیز شده است.



این فعال سیاسی با بیان اینکه سفرهای استانی هئیت دولت آزمونی برای مدیران استانی است ، افزود: با سفرهای استانی مشکلات دستگاه های دولتی در استانها ارزیابی می شود از این رو در سه دوره از سفرهای هئیت دولت به استانها ضمن ارزیابی دقیق از این مشکلات، شاهد و ناظر آن بودیم ، مدیران و مسئولان استانی کارآمدی خود را برای اجرای مصوبات هئیت دولت به منصه ظهور رساندند و در دولت مدیران نا کارآمد جایگاهی ندارند.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقادی به مکاتبات و نامه های مردم در سفرهای استانی وارد بود که خوشبختانه با سازوکاری که طراحی شد این درخواست ها نیز چهارچوب قانونی خود را پیدا کرد.

وی گفت: در ابنتدای کار اکثر درخواست‌های مردم خارج از عرف و قانون بود اما در حال حاظر این درخواست ها بصورت منطقی بیان می شود.

ترقی با اشاره به اینکه در دور چهارم سفرهای استانی هئیت دولت باید مصوباتی که در گذشته اجرایی شده بصورت دقیق بررسی و پیگیری شود اظهار داشت: قوه مجریه با ارزیابی دقیق از مصوبات گذشته باید در دور جدید سفرهای استانی طبق برنامه پنجم توسعه عمل کند تا مصوبات مطرح شده مغایرتی با این برنامه نداشته باشد.