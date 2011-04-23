تشکیل کمیته سه جانبه ادغام/ تجارت باید در خدمت تولید ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با بیان اینکه با انجام ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی با یکدیگر، شرح وظایف جدیدی برای هر دو وزارت خانه تعریف خواهد شد، تاکید کرد: اصل ادغام دو وزارت خانه، اقدام مناسبی هست، به طوری که بنده در طول چهار سال گذشته بارها نظر خود را در این خصوص اعلام کرده‌ و از آن حمایت کرده‌ام؛ چراکه با این ادغام می توانیم به نحو مطلوب از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود استفاده کنیم.

وی ادامه داد: به طور طبیعی در موضوع ادغام، شرایط ادغام تمام سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دو وزارت خانه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، البته تصمیم گیری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که منافع اقتصاد کشور به خصوص در حوزه تولید به طور کامل مورد توجه قرار خواهد گرفت.

محرابیان با بیان اینکه تاکنون سرمایه‌گذاریهای مناسبی در حوزه تولید انجام شده و تقاضا برای سرمایه‌گذاریهای جدید نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: لازم هست در حوزه تولید سرمایه گذاری های گسترده‌ای صورت بگیرد تا هم بتوانیم با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، اقتصاد خودمان را رشد بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه از چهار سال پیش تاکنون برای ادغام این دو وزارت خانه برنامه داشته است، گفت: بارها در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و الزامات آن با رییس جمهور گفت‌وگو کرده‌ام.

محرابیان در ادامه به مهمترین دلیل ادغام دو وزارت خانه متولی صنعت و تجارت اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد کشور از مهمترین دلایل و نتایجی است که این ادغام در پی خواهد داشت، البته این در صورتی است که تجارت در خدمت تولید ملی باشد که موجب خواهد شد رشد اقتصاد کشور به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.

وزیر صنایع و معادن افزود: در این میان، افزایش صادرات نیز به عنوان یک پروژه راهبردی که موجب افزایش تولید و درآمد ملی می‌شود نیز مورد توجه ویژه خواهد بود.

وزیر صنایع و معادن در پایان با اشاره به اینکه هنوز زمان مشخصی برای تشکیل این وزارتخانه تعیین نشده است، گفت: در کنار اخباری که به طور موثق از زبان مسئولان دو وزارت خانه تاکنون مطرح شده است، برخی گمانه‌زنی ها و حتی شایعاتی هم در این خصوص مطرح شده است که مورد تایید ما نیست.