به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رکنی، تهیه‌ کننده برنامه "سهم شما" با اشاره به قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در دی ماه 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، گفت: در این قانون بیش از 20 دستگاه اجرایی و فرهنگی کشور موظف به انجام دادن کارهایی شده‌اند که در برنامه سهم شما این فعالیت‌ها بررسی خواهد شد.

سید محمد رکنی افزود: مجموعه اول این برنامه از 18 اردیبهشت امسال آغاز و در 23 برنامه پخش می‌شود. براساس برنامه‌ریزی انجام شده در چند برنامه نخست با حضور یکی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه تدوین و تصویب قانون راهکارهای گسترش عفاف و حجاب بررسی خواهد شد.

تهیه کننده برنامه "سهم شما" با بیان اینکه تاکنون با برخی دستگاه‌های موظف در این قانون مکاتبه شده است گفت: در مجموعه اول این برنامه، به تشریح فعالیت‌ها و عملکرد مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش خواهیم پرداخت.

رکنی نظرخواهی از عموم مردم به ویژه شنوندگان رادیو معارف را یکی از ارکان مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: تجربه برنامه‌های مختلفی که تاکنون با این موضوع از شبکه معارف پخش شده است نشان می‌دهد، مردم ما به موضوع عفاف و حجاب بسیار علاقه‌مند و حساس هستند و امیدواریم این بار هم با طرح دیدگاه‌های خود ما را در ساخت این برنامه یاری کنند.

وی در باره نحوه همکاری مخاطبان با برنامه "سهم شما" گفت: عموم مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaaref.ir از متن قانون گسترش عفاف و حجاب و وظایفی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده اطلاع یابند و اگر درباره عملکرد این دستگاه‌ها، دیدگاه و انتقاد و یا پیشنهادی دارند با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارند تا در برنامه به آن پاسخ داده شود.