دانشگاه تراکیای ترکیه حجاب را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد نیوز بولتن، براساس حکم مکتوب انور دوران رئیس دانشگاه تراکیا که از روز سه‌شنبه 30 فروردین ماه اجرایی شد تمام به دانشجویان و کارکنانی گفته شده است که اقدامات متفاوت و مختلف در ترکیه را نادیده گرفته و این ممنوعیت را مورد توجه قرار دهند.

در این حکم آمده است که فردی که از این ممنوعیت تبعیت نکند، ضرورت برگزاری جلسه تأدیبی برای وی لحاظ می‌شود.

رئیس این دانشگاه همچنین در حکم خود به طور جداگانه اماکنی را که دانشجویان محجبه نمی‌توانند بروند ذکر کرده است . این فهرست دربرگیرنده تمام هئیتهای علمی، دانشکده ها، موسسات، موسسات فارغ التحصیلی ، دانشکده هنر و تمام موسسات آموزشی، آزمایشگاهها، کلینیکها، پلی تکنیکها، اتاقهای جراحی، کتابخانه ها، مراکز تحقیق و آموزش، دفاتر اداری، خوابگاه ها، سالنهای غذاخوری، راهروها ، جلسات، مراسم ویژه و تمام دپارتمانهای مرتبط با حوزه ریاست است.

این بیانیه همچنین ضرورت عدم پوشش سر و پوشش لباسهای امروزی در تمام اماکن ذکر شده را مورد تأکید قرار داده است.

رئیس دانشگاه ممنوعیت حجاب در این دانشگاه را برحسب ماده 4 ظاهر عمومی دانشگاه، مقررات پوشش و رفتار صورت داده است.

ممنوعیت حجاب در ترکیه از سال 1997 آغاز شد، زمانی که ارتش یک دولت ائتلافی را که حزب حاکم آن محافظه کار بود از قدرت خلع کرد. این ممنوعیت بر دانشجویان دانشگاهها و زنانی که در بخش عمومی کار می‌کنند تأثیرگذار بود. درحال حاضر زنان محجبه نمی‌توانند وارد ساختمانهای نظامی، بیمارستانها، مناطق سرگرمی تحت کنترل ارتش شوند.