به گزارش خبرگزاری مهر، مرادی بالف این فیلم را یکی از فیلم‌های خاص دانست و گفت: برای پی بردن به درونمایه و مفاهیم ارزشی این اثر، باید آن را بیش از یک بار دید.

وی افزود: در این فیلم به موضوعات و مفاهیم بسیاری اشاره شده است که برای پیدا کردن ارتباط های مفهمومی و علت و معلولی جز به کل فیلم، باید آن را بیش از یک بار دید.

مرادی بالف با بیان اینکه تولید این فیلم تلویزیونی 50 روز طول کشیده است تصریح کرد: فیلم "پا مرغی آمریکایی" در 80 روز تصویربرداری شده و مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی نیز در 80 روز صورت گرفته است.

وی تصاویر و ضربآهنگ فیلم را مانع از تفکر مخاطب بر درون مایه آن دانست و گفت:این فیلم مخاطب خاص خود را می طلبد و اجزا فیلم اعم از تصویر برداری، بازی،صدا، تدوین،تدوین صدا و موسیسقی آن قابل توجه است.

مرادی بالف در خصوص داستان این فیلم تلویزیونی ابراز داشت: "پا مرغی آمریکایی" روایت مأموریت و جاسوسی دو سرباز آمریکایی ا‌ست که به جزیره‌ای نفتی در خلیج‌فارس اعزام می‌شوند و به دستور فرماندهان مخوف خود به کشتار انسان‌ها می‌پردازند.

در این فیلم تلویزیونی میلاد مرادی، آرش والی‌نژاد، عسل کاظمی، هادی منوچهری، علی روان، رضا شیرکانی، کاشینو کانزاکی، شینزو توماتزو یاشی، موعود گوهری و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

تدوین صدا و تصویر: رشاد بالف، ناظر کیفی: حبیب احمدزاده، مجری طرح: حسین فولادی، مدیر تولید: هادی منوچهری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ماندانا گرد، مدیران تصویربردار: رامتین و رشاد بالف و خواننده و نوازنده: رضا شیرکانی.