درک هنری در جامعه بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عیسی کشاورز ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با مدیران آموزشگاههای آزاد هنری، موسسات فرهنگی هنری، هنرستانها، مراکز علمی کاربردی و مراکز آموزش از راه دور استان هرمزگان با اشاره به نقش آموزشگاههای هنری در گسترش و عمومی کردن هنر در جامعه، عنوان کرد: اگر فعالیتهای هنری در جامعه گسترش یابد افراد حاضر می شوند تا بخشی از درآمد خود را برای هنر هزینه کنند و به از آموزشگاهها و گالری های هنری استفاده کنند.

وی با اشاره به پایین بودن سواد هنری در کشورمان، تصریح کرد: فهم و درک هنری در جامعه ما بسیار پایین است و رسالت بزرگ افزایش سواد آموزی هنری در جامعه بر عهده ماست.

مدیرکل آموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: طرح استعدادسنجی هنری از امسال در کشور آغاز می شود و باید با استفاده از این روش سواد و درک هنری جامعه را بالا ببریم.

کشاورز با بیان اینکه آموزشهای نظام آموزش و پرورش برای آینده دانش آموزان فایده ندارد، بیان داشت: بیشتر چیزهایی که دانش آموزان ما در حال حاضر می آموزند در آینده به کار آنها نخواهد آمد و باید یک تجدید نظر جدی در آموزش و پرورش کشور صورت گیرد.

وی افزود: میزان تولید ناخالص ملی و نرم افزاری کشور ویتنام تا چهار سال آینده به بیش از 40 هزار میلیارد دلار می رسد ولی در کشور ما آموزشهایی بی فایده به دانش آموزان داده می شود.