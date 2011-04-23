ورزش قهرمانی در اراک فسیل شده است

حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: معطوف کردن تمامی هم و غم مدیریت ورزش شهرستان به ورزش قهرمانی قابل قبول نیست و باید با شناخت استعدادهای بالقوه فراوانی که در حوزه ورزش قهرمانی شهرستان موجود است نسبت به تقویت این بخش اقدام کرد.

وی با اشاره به سابقه 30 ساله برخی روسای هیئتهای ورزشی در شهرستان اظهارداشت: مدیریت ورزش در استان و شهرستانها باید با دوری از لابی بازی ها، تحول اساسی در حوزه ورزش ایجاد کنند.

سهم مردم اراک از صنایع آلودگی هواست/ صنایع به کمک ورزش استان مرکزی بیایند

فرماندار اراک در ادامه با انتقاد از عدم حمایت صنایع از باشگاههای ورزشی اراک گفت: نباید سهم مردم اراک از صنایع فقط آلودگی هوا باشد بلکه صنایع باید با حمایت از حوزه ورزش استان بستر سلامت جسمی و روحی جوانان این شهر را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این میزان صنایعی که در استان مستقر است می توان استان مرکزی را همانگونه که قطب صنعت کشور است به قطب ورزش هم تبدیل کرد.

آصفری تاکید کرد: برای ارتقاء ورزش استان با عنایت به سابقه طولانی هیئتهای ورزشی نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف هستیم.