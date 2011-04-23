به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت پذیرش بورس کالا با اشاره به پذیرش بنزین در بورس، گفت: به احتمال زیاد بنزین تولیدی کشور از این هفته روی تابلوی رینگ صادراتی می رود.

منوچهر میرزایی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعهد داده است که حداقل ۳۰ هزار تن بنزین در ماه از طریق بورس کالا به بازارهای جهانی صادر کند.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا بنزین فقط برای صادرات به بورس می آید، گفت: فعلا بنزین برای صادرات در بورس پذیرش شده است اما پس از آغاز معاملات صادراتی این محصول، بنزین برای معامله در رینگ داخلی هم پذیرش می شود.

میرزایی اظهار داشت: برای خرید و فروش بنزین در رینگ داخلی،‌ واردکنندگان نقش اصلی را دارند به طوری که بنزین های خارجی با قیمت های متفاوت روی تابلو می رود و خریداران داخلی روی آن رقابت می کنند.

پیش از این قرار بود با عرضه نفت کوره، فاز سوم بورس نفت در کشور راه اندازی شود اما با توجه به شرایط موجود درعرضه این محصول، بورس نفت با عرضه بنزین فعالیت خود را آغاز می کند.

