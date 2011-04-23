تا زنده ام نخواهم گذاشت در حرکت ملت انحراف ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس در سخنان بسیار مهمی ضمن تبیین شرایط حساس کنونی دنیا و منطقه، با توجه به بیداری اسلامی، همه مردم و مسئولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بیوقفه، و بهانه ندادن بدست دشمنان نظام اسلامی توصیه و تأکید کردند: امروز قوای سه گانه بویژه دولت حقاً و انصافاً در حال خدمت و تلاش هستند و ملت و رهبری همواره از خط کار و خدمت در کشور حمایت خواهند کرد اما هرجا که رهبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت می شود، وارد خواهد شد و رهبری تا زنده است هیچگاه نخواهد گذاشت، در حرکت عظیم ملت ایران بسوی آرمانها، ذره ای انحراف ایجاد شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، ایستادگی ملت ایران بر موضع حق خود و الگو شدن آن برای ملتهای منطقه را علت اصلی فشارها و تبلیغات خصمانه بر ضد نظام اسلامی دانستند و افزودند: با وجود همه این فشارها، نظام جمهوری اسلامی محکم ایستاده و کوتاه هم نیامده است و همین استحکام نظام اسلامی موجب شده است، تیغ آنها کند شود و بر صخره فرود آید.

ایشان با تأکید بر اینکه ملت و دولت باید این حالت صخره گون نظام اسلامی را حفظ کنند، خاطرنشان کردند: نگذارید اختلاف و شکاف بوجود آید و آنچه را که دشمن در تبلیغات و خباثت های سیاسی خود می خواهد، روی دهد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قضایای چند روز اخیر درباره وزارت اطلاعات افزودند: تبلیغات رسانه های بیگانه را در مورد این قضایا که آنچنان اهمیتی هم ندارد ببینید، که چه جنجالی به راه انداخته اند و در تحلیل های خود می گویند در جمهوری اسلامی ایران شکاف و حاکمیت دوگانه بوجود آمده و رئیس جمهور، حرف رهبری را گوش نکرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تبلیغات دشمنان در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که آنها چگونه منتظر بهانه هستند و همچون گرگ برای حمله در کمین نشسته اند.

ایشان با تأکید بر اینکه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور حقاً و انصافاً مشغول خدمت در کشور هستند خاطرنشان کردند: ملت و رهبری همواره از خط کار و خدمت حمایت می کنند و ملاک هم اشخاص نیستند بلکه ملاک اصلی خط کار و خدمت است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مشخص بودن مسئولیت ها و وظایف در قانون اساسی افزودند: رهبری هیچگاه بنای دخالت در تصمیم ها و کارهای دولت را ندارد، مگر آنجایی که احساس کند مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.

ایشان با توصیه به عناصر داخلی و دلسوزان کشور برای پرهیز از بگومگوها و تحلیل های پوچ بر ضد یکدیگر و زمینه ایجاد نکردن برای فضای تبلیغاتی بیگانگان، خاطرنشان کردند: نظام جمهوری اسلامی، دستگاه مقتدری است و رهبری هم محکم در مواضع صحیح خود ایستاده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تا زمانیکه من زنده هستم و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت ایران بسوی آرمانها، ذره ای منحرف شود.

ایشان با تأکید بر اینکه تا زمانیکه مردم با شور، شعور، بصیرت و عزم راسخ در میدان هستند، لطف الهی هم شامل خواهد بود، خاطرنشان کردند: اگر مسئولان به سراغ مسائل شخصی بروند و اهداف را فراموش کنند، کمک الهی هم کم خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: امروز علاوه بر مردم، مسئولان در قوای سه گانه نیز در میدان کار و تلاش و مجاهدت و در حال انجام مسئولیت های سنگین خود هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی، تأکید کردند: همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا این حرکت آغاز شود زیرا هدف از نامگذاری های هر سال، ایجاد زمینه برای شروع حرکت به سمت شعار و هدف انتخاب شده است.

ایشان با تأکید بر اینکه رؤسای قوا و مسئولان خالی از نقص نیستند، خاطرنشان کردند: باید همواره به خدا پناه ببریم و با شناخت نقص های خود و کاستن از آنها، در مسیر حرکت ملت ایران گره ایجاد نکنیم.

رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود به تحولات کنونی منطقه نیز اشاره کردند و افزودند: امروز به برکت اسلام و انقلاب اسلامی، بیداری عمومی اسلامی درمنطقه روی داده است که قطعاً به نتیجه خواهد رسید، همانگونه که در برخی نقاط تاکنون به نتیجه رسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هرچه عزم، ایمان و آمادگی مردم برای فداکاری بیشتر شود، احتمال پیروزی هم بیشتر خواهد شد.

ایشان با اشاره به غافلگیری امریکا، اروپا و صهیونیستها در قبال تحولات منطقه خاطرنشان کردند: تمام تلاش قدرتهای استکباری بر این است که بر تحولات منطقه مسلط شوند اما این بیداری اسلامی تمام شدنی نیست و این حرکت رو به جلو، بازگشتی به عقب نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: نهایت و آینده این حرکت، به نفع مردم منطقه خواهد بود اما آنان باید کاملاً هوشیار و مراقب باشند زیرا دشمن برای منحرف کردن این حرکت، در کمین نشسته است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظلم آشکار به مردم بحرین، یمن و لیبی تأکید کردند: داوری منصفانه قضایای کنونی منطقه بویژه در این سه کشور، نشان می دهد، قدرتهای غربی به مردم ظلم کرده اند، و جنایتکار و مقصر غیرقابل اغماض هستند.

ایشان دلیل اصلی ظلم امریکا و غرب به مردم منطقه را، دولت جعلی اسرائیل دانستند و خاطرنشان کردند: در تحولات کنونی منطقه بیشترین ظلم به مردم بحرین شده است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تبلیغات گسترده غرب بر ضد ایران افزودند: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران موضع حقی را انتخاب و صراحتاً آن را اعلام کرده، قدرتهای غربی حملات تبلیغاتی خود را به سمت ایران متمرکز کرده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران بر خلاف خواسته قدرتهای استکباری، در قبال تحولات منطقه یک تماشاگر بی تفاوت نیست و ملت، دولت و نخبگان سیاسی ایران در برابر این اقدامات ظالمانه مستکبران، تماشاگر نخواهند بود.

ایشان با اشاره به ادعای دخالت ایران در امور منطقه آن را بی اساس خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی ایران به غیر از اعلام صریح موضع خود، چه دخالتی در بحرین، یمن و لیبی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران در اعلام نظر حق و صریح خود هیچگاه از اخم قدرتهای پوشالی دنیا نترسیده و نخواهد ترسید و ملاحظه آنها را هم نخواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اعتراض مردم بحرین بجا و به حق است و اگر وضعیت مردم بحرین و نوع حکومت آنها و نحوه استفاده حاکمان از حکومت برای هر انسان صاحب بینش بیان شود، قطعاً رفتار حکومت بحرین محکوم خواهد شد.

ایشان افزودند: رفتار حکومت بحرین در مواجهه با مردم اشتباه است زیرا اینگونه اقدامات جز افزایش عقده ها و عصبانیت مردم، فایده ای ندارد و ممکن است خشم مردم بار دیگر هنگامی سرباز کند که حکومت نتواند هیچ کاری انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: علاوه بر حکومت بحرین، کسانی هم که از خارج به بحرین نیرو اعزام کردند دچار اشتباه شده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای قضایای لیبی را هم نمونه دیگری از ظلم قدرتهای استکباری به مردم برشمردند و افزودند: غربیها نمی خواهند در لیبی که در نزدیکی اروپا قرار دارد و سرشار از نفت است، حکومتی مردمی و مسلمان سرکار بیاید، بنابراین سیاست بازی با ملت لیبی را در پیش گرفته اند اما مردم متوجه این سیاست غربی ها شده اند.

ایشان مجرم اصلی در حوادث اخیر منطقه را مستکبران دنیا و شبکه صهیونیستی بین المللی دانستند و خاطرنشان کردند: آنها با استفاده از شرایط کنونی، در حال فشار آوردن به مردم غزه و به شهادت رساندن روزانه مردم هستند، و باید ملتهای منطقه و دولتها از عملکرد رژیم صهیونیستی غفلت نکنند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی و برجسته علما و مردم استان فارس بویژه شیراز در عرصه های مبارزه، جهاد، تدین، علم، ادب و مسائل سیاسی و اجتماعی افزودند: مردم فارس همواره جزو پیشروها بوده اند، و استان فارس حقاً و انصافاً یک قله است.

حضرت آیت الله خامنه ای اظهار ارادت و اخلاص روزافزون مردم فارس به حرم احمد بن موسی و برادران آن حضرت و همچنین تقدیم چهارده هزار و ششصد شهید در دوران دفاع مقدس را نمونه بارزی از تدین، و ایثار و فداکاری مردم این استان دانستند و تأکید کردند: کلید اصلی پیشرفت ملتها ایستادگی آنان بر سخن حق خود است و ملت ایران با ایستادگی بر راهی که انتخاب کرده، توانسته است علاوه بر پیشرفت روزافزون در زمینه های مختلف، برای دیگر ملتها نیز الگو شود.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین ایمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز در سخنانی، وجود سومین حرم اهل بیت در شیراز، علمای بزرگ استان فارس، نقش مردم در دوران نهضت اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تقدیم چهارده هزار و ششصد شهید در دوران دفاع مقدس را از جمله ویژگیهای برجسته مردم متدین و ادب پرور استان فارس برشمرد.

سردار غیب پرور فرمانده سپاه پاسداران استان فارس هم در سخنانی گزارش از برگزاری کنگره سرداران و چهارده هزار و ششصد شهید استان فارس ارائه کرد.