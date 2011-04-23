به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی و عظیمی مشاور معاون هنری در بیمارستان شریعتی از جواد ذوالفقاری ملاقات کردند. در این ملاقات شاه‌آبادی با اشاره به اینکه معاونت هنری 20 میلیون تومان هزینه درمان‌های قبلی ذوالفقاری را پرداخت می‌کند اعلام کرد که کلیه هزینه‌های درمان این هنرمند با سابقه تئاتر توسط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد تقبل می‌شود.



شاه‌آبادی همچنین در این ملاقات دستور داد تا طی چند روز آینده مبلغ قرارداد اجرای نمایش "سمک عیار" به کارگردانی جواد ذوالفقاری که این روزها در تالار مولوی اجرا می‌شود به صورت کامل به گروه پرداخت شود.



جواد ذوالفقاری نویسنده و کارگردان با سابقه تئاتر چندی است که در بستر بیماری به سر می‌برد. واحد فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر برای این هنرمند عرصه تئاتر آرزوی بهبودی دارد.