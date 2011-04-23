موزه "استکبارستیزی" طبس بین المللی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید هدایت بنی فاطمه پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد علت عدم اتفاق نظر مسئولان استان یزد و شهرستان طبس در نامگذاری و محل احداث موزه اظهار داشت: این موزه بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب به نام موزه استکبارستیزی نام گرفته و نظر ایشان نیز بر احداث موزه در محل حادثه است.

وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان شهرستان طبس اسامی موزه ابابیل، عبرت و ... را بر این موزه نهاده‌ اند و معتقدند این موزه باید در شهر طبس احداث شود، افزود: موزه استکبار ستیزی در تدابیر جدید اندیشیده شده قرار است به صورت بین المللی آغاز به کار کند.

بنی فاطمه در این زمینه اظهار داشت: بر اساس تدابیر انجام شده قرار است موزه استکبار ستیزی با حضور همه کشورهایی که به نحوی مورد ستم از سوی استکبار جهانی قرار گرفته اند، برپا شود.

فاز اول موزه استکبار ستیزی در مسیر اجرا قرار می گیرد

وی ادامه داد: بر این اساس مجموع اسنادی که کشورها و دولت های مختلف و حتی سازمان های آزادی بخش در زمینه ظلم آمریکا دارند، در این موزه گردآوری خواهد شد.

بنی فاطمه خاطرنشان کرد: هم اکنون فاز اول این موزه با مشخص کردن محدوده آن و استقرار نخستین ماکت از هلی کوپترهای ساقط شده آمریکا در صحرای طبس آغاز شده و به زودی نیز گروهی از تهران برای طراحی حادثه طبس و ماکت‌سازی از آن در محل واقعه مستقر می شوند.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید محمد منتظرقائم اظهار داشت: به شخصیت شهید منتظر قائم به عنوان تنها شهید این حادثه و نخستین فرمانده سپاه یزد آن گونه که شایسته است، پرداخته نشده است.

از انجام کارهای سطحی در معرفی شخصیت شهید منتظر قائم پرهیز شود

بنی ‌فاطمه خاطرنشان کرد: کارهایی که تاکنون در مورد این شهید بزرگوار انجام شده، عمیق و جامع نبوده است و لازم است اقدامات ویژه‌ ای برای معرفی هرچه بیشتر وی به نسل جوان انجام و از کارهای سطحی پرهیز شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه ‌های گرامیداشت حادثه طبس عنوان کرد: در روز پنجم اردیبهشت‌ در صحرای طبس ویژه برنامه‌ ای با حضور سردار اسدی، فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می ‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یادآور شد: در یزد نیز یکشنبه شب در مسجد روضه محمدیه مراسم بزرگداشت شهید محمد منتظرقائم با سخنرانی حجت‌ الاسلام نقویان برگزار می ‌شود.

بنی فاطمه برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، برگزاری تور عکاسی، تور کویرنوردی و ده‌ها عنوان برنامه دیگر از ویژه برنامه های سالروز گرامیداشت واقعه طبس اعلام کرد.