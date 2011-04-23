عروسی در جیرفت به عزا تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در جیرفت، تصادف خودرو زانتیا حامل عروس و داماد در جیرفت جمعه شب سرنشینانش را به کام مرگ فرستاد.

مدیر حوادث و سوانح و فوریت های پزشکی جنوب استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت شب گذشته حوالی ساعت 21خودرو عروس و داماد در مسیر جیرفت عنبرآباد با کامیون تریلر که در حاشیه جاده پارک بود برخورد کرد و مهین مسلمی تصویر بردار این مراسم در دم جان باخت وعروس به نام اسماء دادالهی پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی جیرفت بر اثر ضربه مغزی بامداد امروز فوت کرد.

محمد رشیدی با اشاره به زخمی شدن داماد گفت حال وی هم اکنون مساعد است و در بیمارستان بستری است.

فرمانده پلیس راه جیرفت، سرگرد علی اکبرنصیری علت تصادف را بی احتیاطی راننده زانتیا در عدم توانایی کنترل خودرو ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

شرکت کنندگان در عروسی شب گذشته عصر امروز در تشیع جنازه عروس شرکت کردند.