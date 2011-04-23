دسیسه دشمن فاصله انداختن میان جوانان و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمدصالح جوکار قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن دانش آموزان بسیجی در جمع دختران بسیجی در قم با بیان اینکه ما ملت منتخبی هستیم و باید با مجاهدات علمی، فرهنگی و قرآنی اجازه به دشمن ندهیم، ابراز داشت: اگر به مجاهدت در همه عرصه‌ها پرداختیم و این راه را رفتیم می‌توانیم مدعی باشیم راه شهدا را پیموده‌ایم.



ایران مرجع جهانیان است



جوکار با بیان اینکه کشور الگو و مرجع برای جهانیان است اضافه کرد: این مرجعیت باید در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد.

وی تصریح داشت: امروز کشور به سمت تعالی و پیشرفت است و ما مستقل هستیم و روی پای خود ایستاده‌ایم.



جوکار اضافه کرد: مردم ایران با اتکاء به خدا و تبعیت از قرآن کریم خود را از زیر بار ظلم و ستم رهانده است و قرآن در همه عرصه‌ها مانند دفاع مقدس موجب پیروزی ملت ایران شد.



پیروزی در سایه انس با قرآن است



رئیس سازمان بسیج دانش آموزی ابرازداشت: این همه پیروزی در طول انقلاب در سایه تلاوت قرآن کریم و توجه به معارف آن بود و هرکسی دنباله رو حق و کلام وحی باشد آینده درخشانی خواهد داشت.



وی با اشاره به آتش سوزی قرآن در آمریکا توسط یک کشیش افزود: این سیاست خود آمریکا است زیرار می‌داند که تا زمانی که قرآن در میان مسلمانان باشد مصونیت پیدا می‌کنند.



توسل به قرآن؛ بهترین راه برخورد با فتنه



وی تاکیدکرد: بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی و فتنه و شبیخون توسل به قرآن کریم است.



نهمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان بسیجی خواهر و برادر پیش از ظهر امروز در مجتمع فرهنگی مریم آغاز به کار کرد.