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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

در اسفندماه/

18 هزار و 900 نفر در تالار بورس کرج داد و ستد کردند

18 هزار و 900 نفر در تالار بورس کرج داد و ستد کردند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس و اوراق بهادار کرج گفت: تعداد خریداران بورس و اوراق بهادار در تالار بورس کرج در اسفندماه 18 هزار و 950 نفر بوده که این رقم نسبت ماه قبل افزایش داشته است.

علیرضا نصرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم هزارو 467 میلیارد ریال بوده و نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته و در این ماه ارزش کل معاملات انجام شده 535 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: حجم سهام معامله شده 432 میلیارد و 567 هزار و 470 بوده است و سرانه معاملات هر کارگزار در ماه اسفند 31 معامله ثبت شده که باز هم که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

نصرتی فر عنوان کرد: از ابتدای سال 89 تا پایان اسفند ارزش کل معاملات سهام هفت هزار و 925  میلیارد ریال و  حجم سهام 309 میلیارد و 71 میلیون و هفت ریال بوده و همچنین تعداد خریداران 171 هزار و 515  نفر بوده است.

 رئیس تالار بورس و اوراق بهادار کرج ادامه داد: در یکسال گذشته معاملات هر کارگزار 168 و تعداد کدهای معاملاتی ایجاد 4هزار و 370 کد بوده و سرانه کدهای ایجاد شده هر کارگزار 92 کد بوده است.

وی بیان کرد: تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در اسفند ماه 89 تعداد 552 بوده و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و سرانه کدهای ایجاد شده هر کارگزار در اسفند ماه 11 بوده و نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

کد مطلب 1295484

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