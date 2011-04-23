18 هزار و 900 نفر در تالار بورس کرج داد و ستد کردند

علیرضا نصرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم هزارو 467 میلیارد ریال بوده و نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته و در این ماه ارزش کل معاملات انجام شده 535 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: حجم سهام معامله شده 432 میلیارد و 567 هزار و 470 بوده است و سرانه معاملات هر کارگزار در ماه اسفند 31 معامله ثبت شده که باز هم که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

نصرتی فر عنوان کرد: از ابتدای سال 89 تا پایان اسفند ارزش کل معاملات سهام هفت هزار و 925 میلیارد ریال و حجم سهام 309 میلیارد و 71 میلیون و هفت ریال بوده و همچنین تعداد خریداران 171 هزار و 515 نفر بوده است.

رئیس تالار بورس و اوراق بهادار کرج ادامه داد: در یکسال گذشته معاملات هر کارگزار 168 و تعداد کدهای معاملاتی ایجاد 4هزار و 370 کد بوده و سرانه کدهای ایجاد شده هر کارگزار 92 کد بوده است.

وی بیان کرد: تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در اسفند ماه 89 تعداد 552 بوده و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و سرانه کدهای ایجاد شده هر کارگزار در اسفند ماه 11 بوده و نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.