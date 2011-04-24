به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی خطیبی درباره آخرین وضعیت عرضه و جهانی نفت خام در بازارهای بین المللی با بیان اینکه متوسط تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان نیمه اول سالجاری میلادی به روزانه 29 میلیون بشکه افزایش می یابد، گفت: پیش بینی می شود میزان تقاضا برای نفت اوپک تا پایان امسال به 30 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با تاکید بر اینکه افزایش تقاضای نفت به مجموعه عواملی همچون رشد اقتصادی وابسته است، اظهار داشت: با افزایش تقاضای انرژی در سطح بازارهای جهانی، قیمت نفت هم بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه تقاضای جهانی نفت در سه ‌ماه نخست سالجاری میلادی از اوپک روزانه 29،1 میلیون بشکه و در سه ماه دوم 28،9 میلیون بشکه برآورد شده است، تاکید کرد: به‌این ترتیب متوسط تقاضای نفت در این 6 ماه حدود 29 میلیون بشکه در روز بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر افزایش جهانی تقاضای نفت‌خام در نیمه دوم امسال، بیان کرد: برآوردهای انجام شده نشان می دهد که تقاضای بازار نفت از اوپک در سه ماه سوم سال 2011 میلادی به 30 میلیون و 800 هزار بشکه و در سه‌ ماه چهارم سال به 30 میلیون و 300 هزار بشکه برسد.

به گفته وی بنابراین ملاحظه می‌شود که تقاضای نفت اوپک در شش ماه دوم سال بیشتر از شش ماه اول خواهد بود و احتمال اینکه بازار محکم‌تر باشد را بیشتر می‌کند.

خطیبی با اعلام اینکه امنیت انرژی یکی از مولفه‌های امنیت ملی است که در این زمینه ‌نفت و گاز جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: کشورهایی که امنیت انرژی خود را با کشورهای با ساختار سیاسی متزلزل پیوند زده‌اند، از امنیت با ثباتی برخوردار نیستند و باید در مقابل افکار عمومی خود پاسخگو باشند.

به گفته نماینده ایران در اوپک در شرایط فعلی برخی کشورهای مصرف ‌کننده در حوزه انرژی احساس ناامنی می‌کنند زیرا امنیت انرژی کشورهایشان را با امنیت عرضه انرژی در کشورهایی گره زده بودند.

عبدالله سالم البدری دبیر کل اوپک در مراسم سالگرد تاسیس پنجاه سالگی اوپک در تهران با اشاره به تثبیت سقف تولید نفت اوپک تا دسامبر 2011 میلادی، اعلام کرده بود: پیش بینی می شود تا سال 2012 میلادی قیمت جهانی نفت به کمتر از 100 دلار در هر بشکه کاهش نیابد.