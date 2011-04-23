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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

250 هزار لیتر سوخت به صورت قاچاق در جیرفت توزیع شد

250 هزار لیتر سوخت به صورت قاچاق در جیرفت توزیع شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از توزیع 250 هزار لیتر گازوئیل به صورت قاچاق در جیرفت خبر داد.

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی بررسی های صورت گرفته باند عرضه خارج از شبکه 250 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در جیرفت کشف شد.

وی تصریح کرد: طی بازرسی شرکت ملی پخش فرآوردهای ناحیه جیرفت از چاههای کشاورزی شخصی دویست و پنجاه هزار لیتر گازوئیل کشف و به اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان معرفی کرد.

مختاری افزود: طی بازرسی از چاههای کشاورزی شخصی، مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقدار250 هزار لیتر گازوئیل کشف  و به تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارسال شد که پس از سیر مراحل قانونی از سوی شعب این اداره کل به مبلغ  دو میلیاد و هشتصد وهیجده میلیون ریال در حق دولت  محکوم که توسط اجرای احکام آن شهرستان در مرحله اجراء است.
 

کد مطلب 1295488

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