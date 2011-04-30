اعتقادی به حضور ایران در گروه مرگ ندارم/ هندبال جوانان از پیش باخته نیست

نقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: برعکس بسیاری از کارشناسان هندبال که می گویند قرعه تیم ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان سخت و به نوعی ایران درگروه مرگ قرار دارد، من به چنین مسئله ای اعتقاد ندارم.

وی افزود: اینکه بگوئیم چون اطلاعات دقیقی نسبت به سطح تیم های جوانان اروپا نداریم پس آنها قوی هستند درست نیست. نمی‌توان از حالا به این قاطعیت شرایط تیم را در مسابقات جهانی سخت قلمداد کرد.

سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان خاطرنشان کرد: ما فیلم هایی را از مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان سال های 2009 بدست آورده ایم و در حال بررسی و آنالیز آنها هستیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که بسیاری از نوجوانان هم اکنون در رده سنی جوانان قرار دارند و تقریبا تیم‌ها با همان تاکتیک‌های قبلی بازی خواهند کرد. ما هم با آنالیز این شیوه از بازیها مهره های خود را انتخاب خواهیم کرد.

ناری در مورد اردوهای تیم ملی در مجارستان هم، تصریح کرد: فدراسیون این اردو را با توجه به رضایت مندی از اردوی تیم بزرگسالان ترتیب داده است. هرچند ما با تیم مجارستان هم گروه است اما من تعارضی با این مسئله نمی بینم، هر چند که بهتر است در کشور دیگری اردو برپا کنیم.

وی در ادامه در خصوص اینکه تیم ما فرصت زیادی برای تمرین کردن ندارد، گفت: تیم ما در بهترین شرایط از 9 خرداد تا 9 تیرماه تمرین مستمر خواهد کرد. ما نمی توانیم در این فرصت کم به بازیکنانم فشار بیاوریم و مجبوریم برای کاهش آسیب دیدگی و خستگی، تمرینات سبکی را برنامه ریزی کنیم.

سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان خاطرنشان کرد: به هر حال ما وارد مسابقه ای در اروپا می شویم که بیشتر تیم ها از همین قاره هستند و تیم ها همه قدرتمند و خوب هستند. باید با تعصب و عرق ملی بیشتری بازی کنیم تا به اهدافمان برسیم. هرچند حریفانمان سخت هستند اما ما از حالا خود را از پیش باخته نمی دانیم.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان اواخر تیرماه سال جاری در یونان برگزار می‌شود. تیم ایران درگروه چهارم با تیم‌های پرتغال، اسپانیا، مجارستان، سوئد و نماینده سوم آمریکا همگروه است.