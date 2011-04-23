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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

بصیریان:

آزمون قرآن کریم در کرمان برگزار می شود

آزمون قرآن کریم در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان از برگزاری پنجمین دوره آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در کرمان خبر داد.

محمد بصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پنجمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم شهرستان کرمان جمعه نهم اردیبهشت ماه و در محل حسینه ثارالله کرمان با حضور هزار و 400 قرآن آموز در دو نوبت برگزار می شود.

وی افزود: هر سال در اردیبهشت ماه و دی ماه این آزمون بر اساس ثبت نام قبلی برگزار می شود.

بصیریان خاطرنشان کرد: در این دوره در ساعت 8 و 30 دقیقه صبح آزمون حفظ افرادی که حافظ پنج جزء زیر 15 سال، پنج جزء بالای 15 سال، ده جزء اول و 10 جزء دوم و 30 جزء به رقابت می پردازند.

وی گفت: همچنین در ساعت 11 این روز آزمون مفاهیم در شاخه های مختلف ترجمه و مفاهیم رقابت می کنند.

کد مطلب 1295515

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