حریم ریل راه آهن قم پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکمن هدف از اجرای این طرح را پاکسازی حریم ریل راه آهن فعال و فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با امور شهری عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام توسط تعدادی از خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج آمنه ۲ و با همکاری شهرداری منطقه دو صورت گرفت.



وی افزود: حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی شهر تنها با فرهنگ سازی و عزم و اراده ملی و مشارکت سایر شهروندان تحقق می‌یابد و در این زمینه باید با فرهنگ سازی و تشویق وترغیب شهروندان بستر لازم را فراهم سازیم.



شهردار منطقه دو ضمن اشاره به اینکه سرانه مواد زائد جامد شهری و زباله‌ها و پراکندگی آن در حاشیه منطقه۲ بیشتر از سایر مناطق شهرداری قم است اذعان داشت: همکاری، مشارکت و همیاری سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها به ویژه بسیجیان عزیز و مشارکت مردم در این زمینه بسیار ارزشمند و اثر بخش خواهد بود.



ترکمن ابراز امیداوری کرد که با ورود بسیج سازندگی و فعالیت داوطلبانه این عزیزان در عرصه‌های متخلف شهری و همکاری با شهرداری شاهد شهری سالم و زیبا و درخور شأن مردم فهیم قم باشیم.



شهردار منطقه دو ضمن تقدیر از حضور داوطلبانه و مشارکت پایگاه مقاومت بسیج خواهران آمنه ۲ در این طرح به عمده مشکلات شهری منطقه دو اشاره کرد و افزود: عمده مشکلات ما در منطقه دو رهاسازی فاضلابهای خانگی به سطح انهار و شوارع و پراکندگی زباله‌های جامد شهری در حاشیه ریل‌ها، دکلهای برق و اطراف شهر می‌باشد که امیدواریم بتوانیم از‌‌ رها سازی فاضلاب به سطح انهار و شوارع جلوگیری نموده و با فرهنگ سازی زیست محیطی و پاکسازی و سالم سازی محیط زیست مناطق شهری به ویژه منطقه دو و محدوده اطراف آن منطقه را از سایر آلودگی‌ها پاک سازیم.

