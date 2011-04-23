حریم ریل راه آهن قم پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکمن هدف از اجرای این طرح را پاکسازی حریم ریل راه آهن فعال و فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با امور شهری عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام توسط تعدادی از خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج آمنه ۲ و با همکاری شهرداری منطقه دو صورت گرفت.
وی افزود: حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی شهر تنها با فرهنگ سازی و عزم و اراده ملی و مشارکت سایر شهروندان تحقق مییابد و در این زمینه باید با فرهنگ سازی و تشویق وترغیب شهروندان بستر لازم را فراهم سازیم.
شهردار منطقه دو ضمن اشاره به اینکه سرانه مواد زائد جامد شهری و زبالهها و پراکندگی آن در حاشیه منطقه۲ بیشتر از سایر مناطق شهرداری قم است اذعان داشت: همکاری، مشارکت و همیاری سایر نهادها و ارگانها به ویژه بسیجیان عزیز و مشارکت مردم در این زمینه بسیار ارزشمند و اثر بخش خواهد بود.
ترکمن ابراز امیداوری کرد که با ورود بسیج سازندگی و فعالیت داوطلبانه این عزیزان در عرصههای متخلف شهری و همکاری با شهرداری شاهد شهری سالم و زیبا و درخور شأن مردم فهیم قم باشیم.
شهردار منطقه دو ضمن تقدیر از حضور داوطلبانه و مشارکت پایگاه مقاومت بسیج خواهران آمنه ۲ در این طرح به عمده مشکلات شهری منطقه دو اشاره کرد و افزود: عمده مشکلات ما در منطقه دو رهاسازی فاضلابهای خانگی به سطح انهار و شوارع و پراکندگی زبالههای جامد شهری در حاشیه ریلها، دکلهای برق و اطراف شهر میباشد که امیدواریم بتوانیم از رها سازی فاضلاب به سطح انهار و شوارع جلوگیری نموده و با فرهنگ سازی زیست محیطی و پاکسازی و سالم سازی محیط زیست مناطق شهری به ویژه منطقه دو و محدوده اطراف آن منطقه را از سایر آلودگیها پاک سازیم.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه دو قم از پاکسازی حریم ریل راه آهن فعال حد فاصل زیرگذر خیابان علامه طباطبایی تا پل شهید مصطفی خمینی با مشارکت شهروندان، پایگاه مقاومت بسیج خواهران آمنه۲ و واحد خدمات شهری منطقه۲ قم خبر داد.
