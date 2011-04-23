۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

طویل ترین نقاشی طبیعت شهری در مشهد کشیده شد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 11 مشهد گفت: طویل ترین نقاشی پارکی طبیعت کشور در روز زمین پاک در بوستان ملت مشهد به تصویر کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا خادم پیر ظهر شنبه، در جمع کارکنان فضای سبز مشهد، افزود: این نقاشی بر روی بنر سفید رنگی به طول یک کیلومتر و عرض دو متر توسط هزار کودک زیر 7 سال مهد کودک های مشهد کشیده شد.

وی اظهار داشت: این کودکان نقاشی هایی با موضوع درختان، طبیعت، زندگی شهری، بهداشت محیط و موضوع آزاد درخواست از بزرگترها خلق کردند.

وی گفت: کودکان دوستداران طبیعت در مدت سه ساعت هزار نقاشی زیبا به رنگ های مختلف خلق کردند و به مسئولان و مردم اعلام کردند که محیط زیست شهری را سالم نگهدارند.

خادم پیر افزود: آنان با پوشیدن لباس های سنتی و در دست داشتن پلارکاردهایی با مضمون زمین خانه من است خواستار پاک نگهداشتن زمین شدند.

به گفته وی در این مراسم به تمامی کودکان شرکت کننده یک توپ منقوش به کره زمین اهداء شد تا آنان به عنوان وارثان زمین از آن حفاظت کنند.

