تقاطع غیر همسطح عمران قزوین شهریور ماه افتتاح می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: در تقاطع غیرهمسطح عمران که از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، مراحل احداث پایه، فونداسیون و جابجایی تاسیسات به پایان رسیده و به زودی عرشه پل اجرا می شود.



وی به احداث تقاطع غیر همسطح نادری هم اشاره کرد و افزود: با رفع مشکلات تاسیساتی و فنی، مراحل احداث پروژه به سرعت درحال اجرا و هم اکنون دارای 35 درصد پیشرفت فیزیکی است.



نصرتی از اتمام مراحل بتن ریزی شمع ها و فونداسیون در این پروژه خبر داد و خاطرنشان کرد: از اواخر فروردین ماه قالب بندی و بتن ریزی پایه ها آغاز شده و با برنامه ریزی منسجم درصورت همکاری سایر دستگاه ها به خصوص در ایجاد محدودیت های ترافیکی، امیدواریم پروژه تقاطع غیر همسطح نادری نیز تا پایان فصل تابستان آماده بهره برداری شود.



شهردار قزوین تاکید کرد: خانواده بزرگ شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین برای تحقق اهداف سال 89 و برنامه ریزی های کلان فرهنگی، عمرانی و مالی در سال 90 همواره از حمایت های ویژه حجت الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و مهندس عجم استاندار قزوین و معاونان استانداری بهره مند بوده است.

