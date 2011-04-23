نماینده سابق ایران در سازمان ملل معاون جاسبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد ظریف به عنوان معاون جدید بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی معرفی و از زحمات دکتر محمود محمدی، معاون پیشین این دانشگاه تقدیر شد.

مهدوی - معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن تشکر از خدمات صادقانه دکتر محمود محمدی در مراسم معارفه معاون جدید این دانشگاه، خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه 29 سال از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ ترین مجتمع آموزش عالی جهان می گذرد، در آستانه دهه چهارم فعالیت دانشگاه، نظام مندی واحدهای بین الملل و توسعه واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز اهمیت بسیار است.

ظریف نیز در این مراسم با اشاره به کار در محیط علمی و آکادمیک ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش کارکنان و مدیران حوزه معاونت بین الملل، با استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاه آزاد اسلامی، جمهوری اسلامی ایران برای افکار عمومی در دنیا بهتر شناخته شود.

وی طی سال های 72 تا 81 سابقه معاون وزیر و مسئولیت های دیگر را در وزارت امور خارجه به عهده داشت و از سال 81 تا 86 به عنوان سفیر و نماینده دائمی جمهوی اسلامی ایران در سازمان ملل فعالیت داشته است.

وی طی دهه 60 تا 70 به عنوان دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته است.

دکتر محمود محمدی نیز به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر انتخاب شده است.