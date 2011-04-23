به گزارش خبرگزاری مهر، "حدیث انقلاب" عنوان کتابی دو جلدی است که چاپ اول آن در سال 1372 به همت واحد انتشارات حوزه هنری انجام گرفت و شامل مجموعه سخنرانیهای شمس آل احمد است که در اولین ماه‌های تولد انقلاب اسلامی از سوی وی ایراد شد.

شمس‌آل‌احمد در این کتاب به بررسی جایگاه فردی خود در حوادث انقلاب و بعد از آن می‌پردازد؛ نظرگاه منحصر به فرد وی به تحولات انقلاب و همچنین بررسی عوامل گوناگون درخلال آن یکی از ویژگیهای این اثر است.

‌آل‌احمد در بخشی از مقدمه این کتاب می گوید: گفته‌ام که قیام مردم ما با فرار شاه و شاهپور تازه گام نخست پیروزی را برداشته است. ضد انقلاب در طول چند ماه پیش تجدید قوا کرده است و افراد گریخته در خفا ارتباطشان بر قرار شده است. دشمن اصلی انقلاب ما استعمار جهانی است.

یکی از ویژگیهای کتاب "حدیث انقلاب" وجه تاریخی است که می توان آن را از لابه‌لای گفته‌های آل احمد درک و دریافت کرد. وی با نگاهی همه جانبه به مسائل انقلاب، به بررسی عوامل گوناگون پدید آمدن این حرکت بزرگ پرداخته و عوامل تهدید‌ کننده را مورد ارزیابی قرار داده‌است.

از میان فصلهای این کتاب می‌توان به از داخل گود، بختیار و جنبش ملت، جنبش همبستگی ملی، استبداد نعلین، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی و گفت و شنود دوستانه وهمچنین آزادی و مرزهایش اشاره کرد.

شمس‌آل احمد نویسنده و محقق در تیرماه سال 1308 به دنیا آمد. یکی از مهمترین آثار او در زمینه تصحیح متون "طوطی نامه" است. از کتابهای دیگر منتشر شده از این نویسنده می‌توان به آثاری چون گاهواره، عقیقه، مجموعه قصه‌های قدمایی، سیر و سلوک و از چشم برادر نام برد.

شمس آل احمد در روز14 آذرسال 1389 چشم از جهان فرو بست و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.