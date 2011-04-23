طراحی سه مجموعه کلکسیون گیاهی در باغ گیاه شناسی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر معصومی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مساحت این باغ 145 هکتار است، افزود: مبادلات گسترده‌ای برای رونق و غنا بخشیدن در این 40 سال صورت گرفت و این باغ با 450 باغ گیاه‌شناسی با مراکز تحقیقاتی ارتباط دارد.

وی افزود: ‌سالیانه از 120 تا 150 باغ گیاه‌شناسی مبادلات بذور داریم که این بذور از باغ‌های گیاه‌شناسی دریافت شده و در شرایط قرنطینه‌ای به باغ منتقل می‌شوند.

رئیس بخش تحقیقات گیاه شناسی تصریح کرد:‌ طراحی باغ به صورتی است که جاذبه گردشگری و علمی داشته باشد.

معصومی با اشاره کلکسیون‌های موجود در این باغ، گفت: سه کلکسیون گیاهی با استفاده از گونه‌های گیاهی داخلی، خارجی و موضوعی یا موردی طراحی شده است.

وی کلکسیون داخلی این باغ را یکی از مهمترین کلکسیون‌های منطقه خزری عنوان کرد و گفت: گونه‌های گیاهی این کلکسیون از قطعه‌هایی با نام خزر، زاگرس، ایران و توران، صحرای غربی و گیاهان شورپسند تشکیل شده است.

در ادامه معاون مالی و اداری موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان اینکه 20 کلکسیون مختلف در این باغ طراحی و اجرا شده است، افزود: بازدید از این باغ هر هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه در سه سانس مختلف انجام می‌گیرد.

عیسی مومن تصریح کرد:‌ برای آشنایی بازدیدکنندگان از مجموعه‌های باغ برخی از کارشناسان و کارشناسان ارشد برای این بازدیدها آموزش داده شده‌اند و خودروهای برقی هم برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اگر بازدیدها افزایش پیدا کند تمام روزهای هفته را می‌توانیم به بازدید عمومی اختصاص دهیم، گفت: براساس مصوبه هیئت امنا در سال 86 بلیت بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران 15 هزار تومان است که این رقم برای دانش‌آموزان و دانشجویان 3500 تومان اعلام شد.