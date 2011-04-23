۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

13 روستای زیر 20خانوار استان سمنان برق دار شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به اینکه تمام روستاهای بالای 20 خانوار استان سمنان برق دار هستند، گفت: 13 روستای زیر 20خانوار استان سمنان نیز برق دار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده بعد از ظهر شنبه در نشستی با نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در راستای خدمت رسانی به مردم 13 روستای زیر 20 خانوار استان نیز با اعتباری به میزان 5 میلیارد و 872 میلیون ریال برق رسانی شده اند.

وی با اشاره به اجرای فعالیت های مرتبط با اصلاح قیمت های برق در راستای طرح ارزشمند هدفمندی یارانه ها گفت: بعد از پیاده سازی این قانون، حدود 80 درصد مشترکین برق استان الگوی مصرف را رعایت کرده اند.

وی با اعلام اینکه 9 مرحله "خدمت متعالی" در جهت اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق استان به اجرا در آمده بیان داشت: تاکنون حدود 600 کیلومتر از تاسیسات، تجهیزات و شبکه های توزیع برق استان در قالب این طرح بازسازی و بهسازی شده است.

وی مهمترین رسالت شرکت را تامین برق و خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: در کنار فعالیت های اجرایی، برنامه های فرهنگی بسیار مناسبی از جمله تجلیل از ایثارگران، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی نیز برای کارکنان و خانواده های همکاران شرکت به انجام رسیده و استمرار خواهد داشت.

