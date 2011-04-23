حداقل امتیاز هم برای ما راضی کننده است/ پرسپولیس تیم همیشه بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به حساسیت و اهمیت دیدار تیمش مقابل پرسپولیس گفت: شاید از دید خیلی ها این دیدار حساس باشد اما از دید من یک بازی معمولی است که سه امتیاز دارد.

وی افزود: ما در دیدار با پرسپولیس بدنبال ارایه یک فوتبال زیبا و جذاب هستیم و اینکه بازی را در شرایطی شروع و به پایان برسانیم که همه از تماشای آن لذت ببرند.

فرکی در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه مسابقه بر می گردد به اینکه در زمین مسابقه چه اتفاقی رقم خواهد خورد همیشه قطعا هر تیمی که بهتر بازی کند برنده نمی شود و تیمی هم که ضعیف تر عمل کند بازنده نخواهد شد قشنگی فوتبال هم به همین غیرقابل پیش بینی بودن آن است.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران پرسپولیس را تیمی همیشه بزرگ و محبوب خواند و گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و محبوبیت خاص خود را دارد اما تیم نفت برای اولین بار است که حضور در لیگ برتر را تجربه می کند. این دومین بازی با ما پرسپولیس است متاسفانه نتیجه بازی دور رفت را در شرایط متفاوت با امروز واگذار کردیم اما امروز شرایط تیم ما نسبت به آن زمان تغییر کرده و بازیکنان با تجربه تر شده و بهتر بازی می کنند. خیالمان راحت است که بهتر از بازی رفت عمل خواهیم کرد و می توانیم نتیجه بهتر از آن مسابقه کسب کنیم.

وی شرایط تیم فوتبال پرسپولیس را متفاوت از دور رفت مسابقات لیگ برتر خواند و با اشاره به اینکه دو دیدار اخیر پرسپولیس را دیده است گفت: متاثر از حواشی که در دیدار پرسپولیس - استیل آذین رقم خود تیم پرسپولیس در غیاب 4 بازیکن محروم خود به مصاف ما خواهد آمد. به شخصه اعتقاد دارم بهتر بود پرسپولیس با تمام قوا به مصاف ما می آمد تا نبردی جوانمردانه داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: متاثر از شرایطی که در جدول داریم طبیعی است که دنبال سه امتیاز باشیم اما اگر به سه امتیاز هم نرسیدیم حداقل امتیاز هم برای ما خوب است.

وی در ادامه از غیبت مدافع برزیلی تیم نفت در دیدار با پرسپولیس خبر داد و گفت: این بازیکن برزیلی یکی از نفرات مهم تیم ماست که در نیم فصل دوم 10 گل برای تیم نفت به ثمر رسانده قطعا اگر این بازیکن را در اختیار داشتیم می توانستیم بهتر بازی کرده و نتیجه بهتری کسب کنیم اما در عین حال اعتقاد دارم نبود یک بازیکن برای تیم نفنت نمی تواند چندان تاثیر گذار باشد چرا که نفرات جایگزین خوبی در اختیار داریم که امیدوارم فردا با حضور خود در میدان هم به تیم کمک کند و زمینه احیای بازی شان را فراهم نماید.

وی در پایان گفت: بازی پرسپولیس و نفت می تواند یک بازی زیبا باشد اگر همه بویژه بازیکنان دو تیم کمک کرده و خواسته های مربیان را در زمین پیاده کند اولویت ما در بازی فردا ارایه یک بازی زیباست و امیدواریم هر تیمی که شایسته بود به نتیجه دلخواه خود برسد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس نفت تهران در هفته سی و یکم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 19 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.