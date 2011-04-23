شاخص بورس 26 هزار و 610 واحدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز شاهد معامله 336 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 951 میلیارد و 724 میلیون ریال بود که این امر موجب شد که ارزش بورس تهران به یک میلیون 272 هزار و 908 میلیارد ریال برسد.

در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 24 هزار و 13 بار معامله کردند وکارگزارن در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام 6043 میلیارد ریال افزایش یافت.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 128 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل، عدد 26 هزار و 610 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه، شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 4/6 واحدی به عدد 1596 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 228 واحد رسید که نسبت به هفته گذشته 135 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 22 هزار و 502 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به چهارشنبه گذشته 112 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 129 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 33 هزار و 29 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 78 واحدی نسبت به چهارشنبه در عدد 20 هزار و 750 واحد متوقف شد.



