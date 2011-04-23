سرپرست جدید فرمانداری بردسکن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر رشید ظهر شنبه، در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بردسکن در سال 90 رضا مدرسی‌ پور را به عنوان سرپرست فرمانداری بردسکن معرفی کرد.

وی به ویژگی‌ های یک مدیر اسلامی اشاره کرد، و گفت: یک مدیر باید سعی کند بر اساس آنچه در مدیریت اسلامی مطرح است، یافته‎هایش را کاربردی کند، محور کارش حق و حقیقت باشد و افراط و تفریط نداشته باشد.

رشید خاطرنشان کرد: مدیر اسلامی باید بتواند نهج‌ البلاغه امیرمومنان (ع) را به معنای واقعی کلمه عملیاتی کند ولی این مهم هنوز در بین مدیران ما اجرایی نشده است و خودمان نیز دچار مشکل هستیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی حضور مردم در صحنه‌ های مختلف به عنوان یک رکن رکین از ارکان انقلاب اسلامی توصیف و تصریح کرد: مسئولان که خودشان را خادمان مردم می ‌دانند، باید تلاش کنند که رضایتمندی آنان را جلب کنند، چرا که پاسداشت اعتماد مردم به مسئولان با خدمت بی ‌‎منت ایجاد می‎شود.

وی خطاب به مدیران دستگاه‎های اجرایی گفت: یک مدیر باید بین مردم برود و مشکلات آن ‌ها را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.